Ona že má po päťdesiatke?! Sklovská ukázala postavičku v plavkách a... No wau!

Sisa Lelkes Sklovská, Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Tak to je vážna bomba! Hoci má Sisa Sklovská (52) po päťdesiatke, svoju postavičku rada a často vystavuje v obtiahnutom oblečení. Už na prvý pohľad je jasné, že temperamentná speváčka na svojej figúre poctivo maká a nadbytočné kilá by ste na jej tele hľadali márne. To ste ale ešte nevideli, ako vyzerá v sexi bikinách!