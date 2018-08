Nikodým sa pochválil najmenším synom: Páni, to je podoba!

Hoci po búrlivom rozchode to vyzeralo, že stretávanie Martina Nikodýma s jeho najmladším potomkom nebude prechádzka ružovou záhradou, nakoniec je to inak. Rodičia malého Martinka evidentne našli spoločnú reč a zhodli sa, že ich syn by mal vyrastať v kontakte s oboma rodičmi.

V týchto dňoch sa mu venoval aj samotný moderátor a spoločne strávenými chvíľami sa pochválil aj v takzvaných instastories na instagrame. Jeho malý chlapček má rovnaké blonďavé vlásky a prenikavé modré oči.