Komplikácie pred štartom Tvojej tváre: Nikodým Markíze poriadne zavaril!

Nie je žiadnym tajomstvom, že súťažiaci sa v programe premieňajú na rôzne celebrity z hudobného sveta. Ženy menia na mužov, sťahujú im prsia, prirábajú bujné ochlpenie na hrudi aj na tvári a chlapi sa naopak menia na nežnejšie pohlavie, kedy tam dolu treba všetko polepiť, komplet sa oholiť, prsia prirobiť a k tomu všetkému zvládnuť večer v opätkoch.

Nikodým si vyskúša, aké to majú ženy na podpätkoch ťažké. Zdroj: TV Markíza, Teleráno

A práve tie sa stali kameňom úrazu! Blondiak, ktorého si markizácki diváci pamätajú ešte zo súťaže Milionár, sa mal premeniť na ženu a svoje vystúpenie zvládnuť vo vysokých topánkach. Kríza však nastala, keď kostyméri nedokázali pre Nikodýma zohnať lodičky vo veľkosti jeho nohy. Martin bol tak nútený odtancovať svoje vystúpenie v obuvi o číslo menšej. Zrejme tak okamžite porozumel výroku „pre krásu sa trpí“.

S Dáriusom Kočim si v nich zabehali. Zdroj: TV Markíza, Teleráno

„Boli to sandáliky a veru boli najväčšie, aké sa dali zohnať. Napriek tomu boli menšie. Niekde som počul, že pre módu sa trpí. V tejto šou to platí dvakrát. Tancovať na podpätkoch a ešte k tomu v menších topánkach bolo dosť náročné, ale keď som do toho išiel, vedel som, že ženské roly ma neminú, takže som si to odtrpel, ale aj som sa pri tom zabával,“ vyjadril sa modrooký sympaťák, ktorému spievanie nie je príliš cudzie.

Nikodým bol nútený obuť si o číslo menšie sandáliky. Zdroj: TV Markíza, Teleráno