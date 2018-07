Prípravy na pôrod tehotnej Mamby a jej priateľa Tonyho: Preboha, veď oni sú úplne pošahaní!

BRATISLAVA – Už je to nejaký ten piatok, čo sa vie o tehotenstve Dáše Šarkö​zyovej alias Mamby (28). Bruško budúcej maminky stále rastie a ona nezostáva nič dlžná svojej povesti krásky ani v tehotenstve. My sme Dášu vyspovedali na nedávnej premiére filmu Mission: Impossible - Fallout a zistili nielen to, či chce svojho partnera Tonyho (27) pri pôrode, ale aj to, ako sú na tom s prípravami na svadbu.

Odkedy speváčka Mamba oznámila radostnú novinku o tom, že čaká bábätko, pekne sa zaguľatila. „Maličké ma prísť v novembri na svet,“ potvrdila termín budúca mamička. S prípravami na materstvo to ale nepreháňa a žije pre daný moment. „Neriešim do budúcna, že čo budem vedieť, čo nebudem vedieť. Viem, že budem z toho vyoraná myš. Že to bude problematické, kým si nájdeme režim,“ objasnila Dáša svoj postoj k úlohe maminy. Napriek tomu sa obaja tešia z tehotenského bruška a rovnako sa budú tešiť, aj keď maličké bude na svete.

V tehotenstve sa vynára aj otázka, či má byť otecko pri pôrode alebo nie. Sú oteckovia, ktorí sa k tomu stavajú kladne: „Z mojej skúsenosti poviem, že to bol pre mňa silný citový zážitok. Samotný pôrod som prežíval spolu s manželkou a prisahámvačku, aj svalovku som z tlačenia mal. Netreba do toho muža nútiť, ale ak len trošku chce, určite nech ide,“ prezradil otecko, ktorý sa pôrodu zúčastnil. Na druhej strane však stoja aj samotné ženy, ktoré muža pri pôrode nechcú: „U mňa jednoznačne nie. V prírode je to zariadené tak, že keď samica ide rodiť, odíde od stáda a je sama. Pôrod je proste situácia, kde muž nemá čo robiť,“ vyjadrila sa jedna diskutujúca mamička na fóre.

Bude teda Tony pri pôrode?

„Určite. To je úplne jednoznačné. Ja chcem a on chce úplne rovnako, takže to bola od začiatku úplne najjasnejšia odpoveď, že áno,“ prezradila nám Mamba. Mnohokrát je takéto jednoznačné rozhodnutie oboch strán ojedinelé, no v prípade Dáše a Tonyho sa niet čomu čudovať. „Ja mám pocit, že on sa úplne teší, že sa teší úplne rovnako na tie veci ako ja. My sa už tak nejako nevieme dočkať toho. Asi budeme obaja tak nejako súčinní vo všetkých tých veciach či už je to kúpanie, dojčenie. Už sme si povedali, že si musíme nejaký umelý prsník zaobstarať, nech si to môže aj on skúsiť. My sme v tomto takí správňaci pošahaní, že sa na to fakt tešíme a že to prežívame spolu,“ dodala.

Nepýtali sme však len na účasť Tonyho pri príchode bábätka na svet. Ale aj na to, ako zvláda budúca mamina teplo a tiež aj na termín svadby. Viac sa dozviete vo videu vyššie!

