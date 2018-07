Úbohosť, aká v našom šoubiznise nemá obdoby: Svoju ex namočil do PORNO škandálu... Kvôli tomuto?!

PRAHA - Hovorí sa, že zúfalí ľudia robia zúfalé činy. No toto je naozaj príliš! České médiá aktuálne zapĺňa škandál, ktorý sa podarilo vyrobiť bývalému českému futbalistovi Tomášovi Řepkovi (44). Ten podľa žalobcu vlani namočil svoju exmanželku Vlaďku Erbovú (37) do porno škandálu. Urobil to kvôli tomuto?!

Českým šoubiznisom aktuálne rezonuje súdne pojednávanie s bývalým českým futbalistom Tomášom Řepkom a jeho partnerkou Kateřinou Kristelovou. Tí sa podľa žalobcu mali minulý rok vydávať za športovcovu exmanželku Vlaďku Erbovú a v jej mene ponúkať sexuálne služby na internete.

Na eskortnej stránke sex.cz sa objavil inzerát nazvaný „Vlaďka privat Brno“ s textom: „Vlaďka je práve na telefóne, môžete jej zavolať a dohodnúť si stretnutie... Som atraktívny eskort s chuťou urobiť čokoľvek... Nebojte sa ma kontaktovať, mám to jednoducho rada.“ Pri inzeráte svietili modelkine fotky aj jej súkromné telefónne číslo.

Na eskort stránke sa objavil inzerát s fotkami Vlaďky Erbovej. Zdroj: internet

Hneď po tom sa na ďalšom webe pre dospelých amateri.cz objavili dva účty Romka007 a Cikanecka007, prostredníctvom ktorých niekto v mene Erbovej četoval so záujemcami o sex. Prípadom sa následne začala zaoberať polícia.

Řepka sa v tom čase od kauzy dištancoval, dokonca sa oháňal právnikmi, polícia však neskôr zistila, že v tom má prsty práve on. Vystopovali totiž, kde bola platba za inzerát uskutočnená a získané kamerové záznamy už hovorili za všetko.

Navyše ten, čo sa za Erbovú na webe amateri.cz vydával, so svojimi potenciálnymi klientmi komunikoval z luxemburského hotela Légère, v ktorom „zhodou okolností“ bol v tom čase aj amatérsky futbalový tím Amfora, ktorého členom sú aj Řepka a Kristelová.

Zapierať po tomto všetkom by preto bola maximálna blbosť. „Bola to hlúposť. Konal som v afekte. So založením inzerátu som potreboval poradiť, pomáhal mi kamarát. Ale nepoviem, kto to bol,“ priznal sa nakoniec Řepka. Ten sa navyše so svojou exmanželkou súdi aj ohľadom výživného na ich spoločného syna Markusa.

Mnohým preto v tejto súvislosti napadá myšlienka, či sa športovec modelku nepokúsil zdiskreditovať práve kvôli tomuto. V každom prípade ide azda o najväčšiu úbohosť, na akú sa v našom i českom šoubiznise kto zmohol.