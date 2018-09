Slávny Čech opäť lieta v problémoch: Najprv ho odsúdili za PORNO a teraz... Podvod za milión!

Český futbalový hráč Tomáš Řepka bol odsúdený za šírenie porno inzerátov. So svojou partnerkou boli zapletení do ponúkania jeho bývalej ženy, modelky Vlaďky Erbovej, na stránkach s inzerátmi na sex. Řepkovi bola dokázaná vina za zneužitie fotiek a telefónneho čísla exmanželky a za to skončil na 6 mesiacov v base.

Tomáš Řepka exmanželku namočil do pornoškandálu, známu pripravil o peniaze. Zdroj: Instagram T.Ř.

Tentoraz sa prevalil ďalší problém, v ktorom lieta. Má ísť o predaj auta za vysokú sumu, jeho známej ale vozidlo nakoniec zhabala česká polícia. „Išlo o milión. V zime 2016 sa na mňa obrátil s ponukou na predaj jeho Mercedesu GL. Spísali sme akýsi papier o pôžičke. Řepka totiž tvrdil, že auto je z nejakého dôvodu napísané na akúsi firmu, ale bez problémov ho do dvoch mesiacov prepíše,“ prezradila českému Blesku poškodená, ktorá futbalistu pozná dvadsaťpäť rokov, a preto nemala dôvod mu neveriť.

Ako sa však neskôr ukázalo, auto za ktoré Češka zaplatila milión českých korún, bolo predmetom pátrania. „Týždeň pred Vianocami ma obkľúčili tri policajné autá. Polícia auto zabavila na základe pátrania, o ktorom mi povedali, že prebieha už niekoľko mesiacov,“ posťažovala sa Řepkova známa, obraná o auto, ktorým Erbová v roku 2014 nacúvala do exekútora.

V škandále s pornom mu pomáhala jeho partnerka, moderátorka Kateřina Kristelová. Zdroj: Instagram T.Ř.

Auto malo byť odkúpené od firmy, ktorá ho na základe zmluvy Řepkovi iba prenajímala. To mu ale nebránilo predať vozidlo tretej osobe. Na základe tohto počinu má na krku žalobu a čaká ho súdne pojednávanie. „Je to obyčajný nezmysel! Všetko sa vyrieši. Verím, že to dopadne dobre a pravda sa ukáže,“ povedal Blesku, akoby sa nechumelilo a problém bol vo veľkosti špendlíkovej hlavičky.

Tento zhabaný Mercedes však nie je športovcov prvý prípad. Už predtým bolo jeho auto, Mercedes-Benz SLR McLaren, zabavené políciou. Vtedy sa hovorilo o tom, že vozidlo bolo ukradnuté arabskému zbohatlíkovi a následne predané Řepkovi. Žihadlo tak skončilo v súdnej úschovni.