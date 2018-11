Škandál, aký v našom šoubiznise nemá obdoby: Športovec a moderátorka už poznajú tresty... Známej blondínke hrozí basa!

PRAHA - V lete sme na Topkách informovali o úbohosti, ku ktorej sa znížili bývalý český futbalista Tomáš Řepka (44) a jeho aktuálna priateľka, moderátorka Kateřina Kristelová (39). Športovec totiž svoju exmanželku Vlaďku Erbovú (37) namočil do porno škandálu - vytvoril falošné inzeráty na eskortných stránkach s jej profilom. Včera si dvojica na súde vypočula svoje tresty. Známej blondínke hrozí väzenie!

Rozchodová fráza: „Ale zostaneme priateľmi“, v prípade rozvodu českej modelky Vlaďky Erbovej a bývalého futbalistu Tomáša Řepku zrejme neodznela. Dvojica sa má poriadne v zuboch. Zrejme až tak, že sa bývalý športovec znížil k úbohosti obludných rozmerov. V lete sme informovali o tom, že svoju ex namočil do pornoškandálu.

Na eskortných stránkach vytvoril profily s fotkami svojej ex a v jej mene ponúkal sexuálne služby. Na stránke sex.cz sa objavil inzerát nazvaný „Vlaďka privat Brno“ s textom: „Vlaďka je práve na telefóne, môžete jej zavolať a dohodnúť si stretnutie... Som atraktívny eskort s chuťou urobiť čokoľvek... Nebojte sa ma kontaktovať, mám to jednoducho rada.“

Aj kvôli tomuto inzerátu sa Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka postavili pred súd. Zdroj: internet

Pri zverejnenej sexi ponuke navyše svietilo modelkino číslo. No to nebol jediný profil - na stránke amateri.cz sa objavili dva účty Romka 007 a Cikanecka007, prostredníctvom ktorých si niekto v mene Erbovej četoval so záujemcami o sex. Polícia následne zistila, že autorom všetkých profilov je práve modelkin exmanžel a jeho podarená partnerka, známa česká moderátorka Kateřina Kristelová.

Včera sa na Krajskom súde v Brne rozhodovalo o treste pre dvojicu. Pôvodne si športovec mal posedieť 6 mesiacov vo väzení a jeho polovička mala zaplatiť pokutu vo výške 50-tisíc českých korún. Obidvaja sa však voči týmto rozsudkom odvolali. No a zatiaľ čo futbalistovi sa to vyplatilo, moderátorka si teraz môže trieskať hlavu o stenu.

„Napadnutý rozsudok o trestoch sa ruší. Kateřina Kristelová sa po novom odsudzuje k odňatiu slobody na 3 mesiace s podmienkou na 1 rok. Ďalej Tomáš Řepka sa odsudzuje k trestu verejnoprospešných prác na 300 hodín,“ povedala sudkyňa.

Tá Kristelovej trest sprísnila z dôvodu, že moderátorke neuverila, že so zakladaním inzerátov nemala nič spoločného. Hlavne, keď v banke zadávala číslo účtu k platbe za profily zo svojho mobilu. Navyše sa odmietla vyjadriť k majetkovým pomerom, ktoré by objasnili jej zahraničné cesty a luxusné dovolenky.