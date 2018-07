Intímne priznanie Sajfu po 20 rokoch: Neuveríte, čo stváral so Zuzanou Belohorcovou!

BRATISLAVA - Pikantné priznanie! Zuzana Belohorcová (42) bola dlhé roky vnímaná ako najväčší slovenský sexsymbol. Tento titul získala v neposlednom rade aj vďaka tomu, že moderovala markizácku erotickú šou Láskanie. Moderátor Matej Sajfa Cifra (39) po dlhých 20 rokoch priznal, že aj on mal na plavovlásku slabosť. Neuveríte, čo „​s ňou“ vtedy stváral!

Mnohí muži majú dodnes Zuzanu Belohorcovú za ekvivalent sexuality. Práve ona totiž dlhé roky sprevádzala markizáckou erotickou šou Láskanie. K fanúšikom tejto relácie patril aj moderátor Matej Sajfa Cifra. Prezradil to vo svojej internetovej šou Lvl Lama, kde si najnovšie pozval práve sexi plavovlásku.

No a pri tejto príležitosti z neho vyšlo poriadne intímne priznanie. „Vieš, ako u mňa vyzeral piatok večer, keď išlo na Markíze Láskanie? U mňa to vyzeralo tak... Po 18-ke som býval s mojím bratrancom v byte po dedkovi. Išli sme v piatok večer do krčmy, opili sme sa, snažili sme sa už okolo jedenástej vytriezvieť a potom sme išli rýchlo domov, zapli sme Láskanie...“ priznal sa Sajfa.

A čo nasledovalo po tom, ako relácia skončila? No, moderátor to nepovedal na rovinu, ale azda každý si dokáže domyslieť. „Ja som normálne klipkal očami, aby som si zapamätal všetko, čo som tam videl a potom skončilo sa Láskanie a bratrancovi hovorím: Idem si ľahnúť... Každý sa zavrel do izby a všetky obrázky nám išli...“ povedal s potmehúdskym smiechom Cifra. Nuž čo, Zuzka bola skutočná slovenská sexbomba.

Matej Sajfa Cifra si do svojej internetovej relácie Lvl Lama pozval bývalú moderátorku Zuzanu Belohorcovú. Zdroj: youtube.com