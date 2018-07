To jej nie je trápne? Vondráčková si od fanúšikov pýta peniaze za autogramy!

Nie je ničím výnimočným, že populárni interpreti často organizujú rôzne autogramiády či stretnutia so svojimi fanúšikmi, kde sa človek môže so svojou hviezdou na pamiatku odfotiť, prehodiť pár slov či požiadať o podpis. Väčšina z nich to však robí bez nároku na akýkoľvek honorár.

Zadarmo ani kura nehrabe. Povedala si Lucie Vondráčková, a tak sa za vstup na autogramiádu rozhodla účtovať poplatok 120 českých korún.

To ale rozhodne nie je prípad Vondráčkovej. Tá si za vstup na plánovanú autogramiádu a fotenie rozhodla zaúčtovať poplatok. Hoci ide „iba“ o sumu 120 českých korún, početnejšiu rodinu môže vyjsť výlet za speváčkou na pomerne slušné peniaze. A hoci je pre obdivovateľov pripravený aj sprievodný program s ukážkami piesní z najnovšieho albumu či záberov z filmu Perfect Kiss, za podpísaný kus papiera a pózovanie si zrejme napokon Lucie zrejme zarobí celkom peknú sumičku.

Nuž, treba uznať, že Vondráčková má svoje živobytie celkom pekne premyslené. Ak by podobnú stratégiu využívali aj jej omnoho slávnejší kolegovia, dnes by prakticky už nemuseli robiť nič. Tí si však zrejme svojich obdivovateľov vážia natoľko, že za pár hodín strávených v ich spoločnosti si nepotrebujú nechať platiť. Koniec-koncov, po celú svoju kariéru zarábajú práve vďaka nim.