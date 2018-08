Mastný ROZVOD Vondráčkovej a Plekanca: V hre je 15 miliónov, 4 byty a dom!

PRAHA - Česká speváčka Lucie Vondráčková (38) a hokejista Tomáš Plekanec (35) boli partnermi dlhých 8 rokov, z toho 7 spolu fungovali ako manželia. Navonok pôsobili ako zohratý a harmonický pár... O to viac verejnosť šokovalo, keď pred tromi dňami športovec oznámil, že tejto idylke je koniec. Aktuálne dvojicu čaká rozvod... A pôjde o veľa!

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec začiatkom týždňa šokovali verejnosť správou, že ich vzťah skončil. „Rád by som vás informoval o nie úplne verejných veciach. Ja s Luciou by sme vám chceli oznámiť, že po vzájomnej dohode sme dospeli k záveru, že v našom vzťahu už ďalej nebudeme pokračovať. Aj napriek tomu sa budeme snažiť zostať tými najlepšími rodičmi našich synov,“ informoval na Facebooku hokejista.

V českom šoubiznise sa šepká, že rozchod inicioval práve on. Dokonca sa hovorí, že za krachom ich dlhoročného vzťahu má byť známa tenistka Lucie Šafářová. Či to tak naozaj je, zrejme ukáže len čas. Isté však je, že speváčka momentálnu situáciu nesie poriadne ťažko. Veď kým hokejista odletel z krajiny, ona sa v utorok išla vyplakať rodičom. A to doslova - fotograf českého Blesku ju zachytil uplakanú na ich dvore.

Kolotoč nepríjemností však týmto ešte len začal. Dvojicu totiž čaká rozvod. No a pri ňom pôjde naozaj o veľa. Veď za 7 rokov manželstva dvojica spolu nadobudla obrovský majetok. Len Plekanec zarobil hokejom v NHL takmer 15 miliónov eur - a to je čistý zárobok po odpočítaní daní. V hre sú tiež 2 byty v Kladne a jeden v Prahe, kde spolu trávili čas, keď sa vrátili zo zámoria.

Navyše hokejista vlastní aj dom a pozemok v Kladne a speváčka byt v Prahe - tieto majetky si však dvojica zaobstarala ešte pred svadbou. „Pokiaľ pár nemá majetkové vyrovnanie ošetrené predmanželskou zmluvou, dochádza k rozdeleniu majetku podľa zákona, a to tak, že sa delí napol všetko, čo manželia nadobudli počas trvania manželstva. S výnimkou darov alebo dedičstva,“ vysvetlil českému Blesku advokát Jan Černý.

Ak teda expartneri pred svadbou nespísali predmanželskú zmluvu, plavovláska by z rozvodu mala vyťažiť poriadny balík peňazí. Všetko sa totiž bude deliť pekne fifty-fifty. Teda zo zarobených 15 miliónov eur a odpočítaní životnej réžie za 7 rokov by mohla inkasovať niečo vyše 7 miliónov eur a podiel by mala dostať aj z nehnuteľností. Nuž, ale ani veľké majetky nezahoja zlomené srdce!