Hororové chvíle známej Češky: Syn s popáleninami 2. stupňa... Obarili ho v jedálni!

PRAHA - Namiesto užívania si prázdnin, leží v nemocnici! Známa česká huslistka z tria Inflagranti Markéta Muzikářová (42) prežíva aktuálne chvíle plné strachu. Jej len 5-ročného synčeka totiž minulý týždeň obarili v jedálni hrncom horúcej polievky. Chlapček musel byť okamžite letecky prevezený do nemocnice, má popáleniny 2. stupňa, dnes podstúpi transplantáciu!

Z tohto doslova mrazí! Česká hudobníčka Markéta Muzikářová prežíva aktuálne najhoršie chvíle svojho života - má obrovský strach o svojho len 5-ročného syna. Toho totiž minulý týždeň obarili v jedálni horúcou polievkou. S popáleninami 2. stupňa musel byť letecky prevezený do pražskej nemocnice na Vinohradoch.

Situáciu zdesená mamička popísala na sociálnej sieti Facebook. „Nie som poverčivá, ale v utorok po koncerte hovorím kolegyniam - a teraz mi konečne začínajú s deťmi prázdniny, tri týždne nesiahnem na husle, vyrazíme stanovať, na kúpalisko, splavovať rieku, kone, vidiek, priatelia a asi ešte k moru... Za 12 hodín sa všetko zmenilo. V lepšom prípade tento rok už nič nebude a v horšom prípade nás ešte čaká transplantácia,“ napísala k fotke obviazaného syna Markéta.

Markéta Muzikářová pred týždňom informovala, že jej syn Nicolas má popáleniny 2. stupňa a hrozí mu transplantácia. Zdroj: Facebook M.M.

V komentároch následne popísala, čo sa malému Nicolasovi stalo. „Pani (pomocná sila v jedálni) ho poliala hrncom vriacej polievky. Preletel sa vrtuľníkom. Popálenina 2. stupňa typu B (hraničná), tzn. že sa koža nemusí už obnoviť - teraz čakáme, či sa umúdri - inak transplantácia. Narkóza, ďalšia hospitalizácia cca 3 týždne. Rok nesmie ísť na slnko, ani do vody. Pre dieťa super. A pani, čo to spravila, neurobila jediný náznak, aby sa aspoň ospravedlnila (aj keď to mu, samozrejme, nijako nepomôže)... Zúfalstvo,“ napísala pred týždňom Muzikářová.

Bohužiaľ, stav jej syna sa nezlepšil a chlapec dnes podstúpi transplantáciu. „Stále som dúfala, že sa operácii vyhne. Že nepôjde do narkózy, kedy vždy podpisujete, že ste si vedomí, že to nemusí skončiť dobre,“ zverejnila zúfalá matka a pridala aj fotku popáleného syna. Najhoršie je na tom ľavé rameno a hruď chlapčeka, na tvári má popáleniny 1. stupňa.

Hudobníčka sa vyjadrila, že zvažuje aj právne kroky. „Zvažujeme žalobu, veď vám nikto nemôže beztrestne zmrzačiť dieťa!“ napísala svoje úmysly zúfalá plavovláska, ktorej slová podpory pod príspevkom vyjadrili viaceré známe tváre slovenského aj českého šoubiznisu. Malému bojovníkovi držíme palce!