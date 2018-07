Bývalá markizáčka opäť zmenila imidž: 9 mesiacov trvalo, aby vyzerala TAKTO!

Martina Mečiarová bola dlhé roky na obrazovkách televízie Markíza známa ako sympatická blondínka. Po odchode z modro-žltej televízie a rozchode s manželom sa však moderátorka rozhodla pre radikálnu zmenu. Vzdala sa svojich blond vlasov a dala sa prefarbiť na tmavohnedú. A veľmi jej to pristalo.

Exmarkizáčka Mečiarová po trápení kvôli rozvodu: Je z nej iná žena!

Zdá sa však, že Mečiarová sa predsa len oveľa lepšie cíti vo svojej overenej plavej. Po štyroch rokoch sa totiž rozhodla, že tmavým vlasom dá zbohom a vráti sa k bledším odtieňom. Zverila sa preto do rúk odborníkov a začal dlhý proces odfarbovania. Aby však Martina neskončila so zničenými vlasmi, trvalo to celých 9 mesiacov.

Svojou zmenou sa plavovláska pochválila na sociálnej sieti Instagram, kde zavesila päť záberov svojej postupnej premeny. „Koniec tmavého obdobia! Nové výzvy predo mnou. 9-mesačná šetrná práca kaderníkov,“ napísala k záberom svojej premeny Mečiarová a fanúšikov ubezpečila, že v jej prípade neplatí fráza - nové vlasy nový chlap.