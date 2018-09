Pýtajte sa: Dominika Mirgová a raper Majself sú ONLINE práve teraz!

Keď sa konečne dostali na miesto činu, zachytila slovenskú posádku búrka. „To bol jediný moment, keď aj ja som prechádzal, kedy mi nebolo všetko úplne jedno, lebo vlastne vietor šiel z obidvoch strán. Dievčatá to samozrejme prežívali o kúsok intenzívnejšie, a už ako sme sa dostali na pevninu, tak už to bolo v pohode,“ priznal svoj pocit strachu Majself.

Online rozhovor

11:00 - otázka od: Veronika Ako sa Vám nakrúcal videoklip ? Mali ste niejake vtipne zážitky a aké ? Inač,klip a pesnička je úžasna :) Nakrúcalo sa nám vynikajúco, viacej o klipe nájdeš na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme

11:01 - otázka od: Roman Ahoj Dominika mám otázku či budeš tento rok ešte koncertovať aj v Košiciach z pozdravom tvoj najvernejšii fanúšik Roman Ahoj Romanko, určite ale presný dátum Ti ešte neviem povedať, každopádne by to malo byť do konca roka.

11:01 - otázka od: Lukas Ahoj, chystam sa na koncert, ktory mas so Separom v Babylone. Chcem sa spytat, budu aj nejaki hostia? dakujem :) Ahoj, ešte Ti neviem povedať, ale dodji tak či tak, bude top !

11:02 - otázka od: Veronika Ahojte, parádna pesnička aj klip! Toto sa Vám určite podarilo. Len nech toto neni posledná Vaša spolupráca :-) Len tak ďalej a hlavne nech sa Vám darí. Pozdravujem z Krupiny. Ďakujeme ))

11:03 - otázka od: Talinka Ahojte :-) Aký to je pre Vás pocit, keď vydáte song, ktorý nie je pre poslucháčov len ďalším slovenským "výplodom", ktorý rádia možno niekedy sporadicky zahrajú, ale je to hit, v ktorom sa veľa ľudí nájde a majú pocit, že tento song zachytáva momenty aj z ich života? Tlieskam tejto spolupráci a veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tom podieľali a mne sa môže takáto slovenská hudba dostávať do uší! Len tak ďalej. Trimce še! :-) Sme radi, že ludia cítia celú skladbu rovnako ako my, čo je pre nás najväčšia odmena. Každopadné veríme, že svoju cestu nájde aj do rádií..

11:04 - otázka od: Martina Ako sa ti páčilo nahrávanie videoklipu v Benátkach ? Inak super videoklip si krásna.. A kedy vynde nový album od teba ? Dakujem tocilo sa super. Novy album plánujem na jar a po ňom určite tour.

11:05 - otázka od: Lenočka ahoj Domi, ako sa má Peťko? Nechcela by si ďalšie bábätko? :)) Haha, Peťko sa má dobre práve nastúpil do škôlky. Na ďalšie bábatko je ešte chvíľu čas ))

11:06 - otázka od: Eva Domi, teba asi dost bavia vlasove experimenty - je nieco, co by si este chcela vyskusat? a do coho by si nikdy nesla, aj keby to bolo supermoderne? Chcela by som modre vlasy, ale moj kadernik mi to nechce dovolit. zatial. Asi by som sa nikdy nevyholila.na hlave ))

11:07 - otázka od: Zuzka ahojte..klip je úplne super aj pesnička:) stále dokola ju počúvam :) prečo ste sa rozhodli točiť klip práve v Benátkach ? :) a ešte jedna otázka tí čo hrajú v klipe zaľúbených sú naozaj pár ? :) pekný deň :) Dakujeme. Nie su to len herci a kamarati.

11:07 - otázka od: Maťa Kto z vašich blízkych je vašim najväčším kritikom? Dominika: Pravdepodobne asi Peťo môj muž. Majself: Jeffry môj book manager

11:08 - otázka od: Maťa Obaja máte s partnermi jedno dieťa. Plánujete im súrodencov? D: Uvidíme M: Uvidíme ))

11:08 - otázka od: Tommy Majself, nechcel by si okrem dominiky dať von feat aj s nejakým známym rapwrom? Rytmusom alebo separom napríklad? Zo Separom máme už 4 spolupráce, s Rytmusom možno ešte niečo vznikne.

11:10 - otázka od: Loretta Ahojte, gratulujem k novej pesničke, je super! :) Mám otázku na Majselfa - ako vznikla tvoja prezývka? A koľko máš tetovaní? A Domi, ty? Ďakujem, nech sa vám aj vašej pesničke darí :) Dakujeme. M: Mozno ta sklamem, ale vymyslel som si ju v Anglicku počas písania jedného z prvých textov, lebo mi to znelo dobre. Mám 9 tetovaní... D: 11, ale plánujem pokračovať

11:10 - otázka od: Melita Domi, perfektne si schudla, plánuješ ešte zhadzovať? Ty si pôvodne brunetka, ak sa nemýlim. V blond sa cítiš lepšie? Všetko dobré!! Urcite ano, chcem sa dostat do formy,

11:10 - otázka od: Lucia Dominicka mas nejakeho fanusika, fanusicku z ktoreho sa stal tvoj kamarat/ka? Ano..

11:11 - otázka od: Rasťo Dominika, ako si bola spokojná na dovolenke v istom rezorte v Turecku? Stretávali sme sa tam , no nenarúšal som Vaše súkromie.. Javila si sa ako celkom v pohode baba ,bez hviezných maniérov. Držím palce v osobnom a aj pracovnom živote Boli sme spokojni, hlavne sme si oddychli po 4 rokoch.

11:12 - otázka od: Mata Ahoj bolo náročné natáčať videoklip Tentokrat to patrilo medzi narocnejsie natacania, kvoli pocasiu aj okolitym faktorom.

11:12 - otázka od: Patrick Zoberieš na TOUR aj tanečníkov z VIP dance studia? Veľmi rád by som ich tam videl. Urcite ano, este stale prebieha zapis do nasho studia v Trnave, ak mas zaujem pridi nas pozriet

11:13 - otázka od: mišmaš ahojte, mňa by zaujímalo ako riešite nejaé sprosté poznámky alebo komentáre od ľudí, ktorí vás hejtujú D: Ja to uz neriesim...M: Hejter je skryty fanusik ))

11:13 - otázka od: Simona Ahojte budete spolu ešte spolupracovať na nejakom songu? A Domča nebudemls mať koncert niekto v okolí Púchove najbližšie? :) Myslim, ze urcite ano. D: Zatial tam myslim nemame nic, ale co nebolo moze byt

11:14 - otázka od: Monička Ahoj Domi :)) Ako teraz vychádzaš s Mirom, keď už spolu nerobíte? Stretávate sa? Nestretavame sa a vychadzame v pohode

11:14 - otázka od: Lucijka Budeš mať Dominika nejake turne?? Za Stopy klobúk dolu obom aj všetkým čo sa na tom podielali. Je to pevca, ale nič iné sme ani nečakali Ano po novom albume na jar. Dakujem

11:14 - otázka od: Tina Ja nemám otázku, len vám chcem popriať všetko dobré, ste super, pesnička parádna!! lEN TAK ĎALEJ :) Dakujeme

11:15 - otázka od: Radka Ahoj Dominika a Majself . Chcem vás srdečne pozdraviť z Írska. A povedať vám že pesnička je úplne top top top a aj klip , proste. Dakujeme pozdravujeme do Irska

11:16 - otázka od: Ružena Langová Neplánujete spolu nejaké turné? Aj na Orave? Naposledy v Trstenej na Express párty ste to poriadne roztočili. Urcite sa predstavime na nejakych akciach aj spolu, kde zahrame aj Stopy nazivo

11:19 - otázka od: jasombezmena Dominika más nejakú plastickú operáciu? Alebo si vieš predstaviť v budúcnosti že by si išla? Nie nemam ziadnu. Mozno prsia, nie implantaty ale iba upravit

11:20 - otázka od: Slovakia Budú na TOUR aj breakeri? Mozno hej, ak budu dobri dam im sancu

11:20 - otázka od: martina chcem iba povedať že sa mi páči pesnička aj klip :) skvelá práca Dakujeme

11:21 - otázka od: Maťa Kto je vaším najväčším hudobným vzorom? D: Rita Ora a Rihanna M: Kendrick Lamar. Weeknd

11:21 - otázka od: lenkalenka Ahojte, keďže ste známe osobnosti, nemali ste niekedy problém s nejakými doternými fanúšikmi? :) Urcitre ano, neprijemne situacie su hlavne na parties ked su niektori fanusikovia podgurazeni...

11:22 - otázka od: Kristína Natočíte spolu ešte nejaký videoklip? Je to topka ta stopy. Klobúk dole. Dakujeme, verime ze ano ))

11:22 - otázka od: Kika Je to topka, budú aj nejaké ďalšie songy ktoré natocite a nahrate spolu? Vazne vam ladia hlasy =) a ste uzasny. Dakujeme ))

11:33 - otázka od: Viky Co mam urobit aby si si ma trosku pamatala? Bola som na xy koncertov a stale nic Ja si ta pamatam neboj

11:33 - otázka od: Nika Majself kedy bude nahradny termin Rozlucka s letom v Likavke? Ano mal by byt 19.10

11:33 - otázka od: Peťa Nemám žiadnu otázku len chcem pochváliť neskutočnú šupu bombaaa každý deň si ju púšťam asi 100 krát a neviem sa dočkať kedy ju budem počuť naživo ❤️ Klobúk doleeeeeee pred vami Supeeer tesime sa

11:34 - otázka od: Stopy Dominika bude pieseň s Aless? Ktovie nechajte sa prekvapit

11:34 - otázka od: Radka Ahoj Dominika. Mimochodom krásne si schudla. Vymenila si aj stravu a niečo z nej vyradila alebo len menej ješ? A aj cvičis? Ste obaja super speváci. Klip a pesnička je top. Pozdravujeme Cvicim a upravila som stravu, dakujem

11:34 - otázka od: King Fuklaj Otázky na Majselfa či stihne prist hodinu pred koncertom do Bytče v piatok a či už sa konečne naučí hrať FIFU. ano sa mozrejme

11:35 - otázka od: El Dominika ako je mozne ze ti nestupla slava do hlavy ako vela tvojim kolegom? Bola som s tebou raz po koncerte a bola si super Nema mi preco, nikdy v zivote som sa necitila byt viacej ako ktokolvek druhy

11:35 - otázka od: Channelka Ahoj Dominika. Otázka na teba. Si romského pôvodu? Vďaka za odpoveď a pekný deň želám. Ano som polovicny rom

11:36 - otázka od: Kika A mám na vás otázku ešte jednu budete mat aj koncert niekedy v Šali alebo v najbližšom okolí? Ste toop D: Zatial nie M: Ano v Piton Bare

11:38 - otázka od: Milan Ahojte. Dominika som tvoj fanúšik a tvoja tvorba sa mi velmi páči ;) Chcel by som sa ťa opýtať či máš rada masáž chodidiel? Ďakujem za odpoveď a prajem vám obom vela úspechov. Ano mam najradsej od svojho muza

11:40 - otázka od: znojm čo vás vie najviac nahnevať? D: nezodpovednost vodicov na ceste M: nezodpovedny ludia

11:40 - otázka od: Viky Jasne ze si nepamatas A ty ako vies ?

11:40 - otázka od: Soňa Pesnička je supeeer,,topka,,aj.klip..Moj syn vas pozdravuje,hlavne Dominiku,,je to Tvoj velky fanusik Aj ja ho pozdravujem ))

11:45 - otázka od: Marika Zdravím Vás oboch, mám 54 rokov a teším sa z muziky ,ktorá ma robí šťastnou v ťažkom aj v šťastnom dni. Ste ľudia ,ktorí tvoria a rozdávajú seba ,svoju dušu. Čo keby ste nemali teento dar? Mali ste plán ,,B,, Prajem veľa úspechov Dakujeme. Asi je to ako malo byt, cize sa nad tym nejako nepozastavujeme.

11:46 - otázka od: Superstar Dominika keď si bola v superstar myslela si si,že to dotiahneš tak daleko? Ak nie kam si si myslela?že to dotiahneš? A pozerala si terajšiu superstar? Ak ano komu si fandila? Nie nemyslela som, vdacim superstar, ale su za tym roky driny.

11:47 - otázka od: Armáda Mala si na Armáda TOUR aj predskokanov? A áno koho? nemala

11:51 - otázka od: Klára Zdravím Vás, Chtěla jsem se zeptat, zda budete někdy vystupovat v Ostravě :) Děkuji D: Zatial nie, ale mali by sme byt v Chebe M: Mozno medzi sviatkami