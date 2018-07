Haberu takto rozhodne nepoznáte: Pali, ty si ale kus...

Paľa Haberu poznáme predovšetkým ako nekompromisného „kata“ zo SuperStar, ktorý si servítku pred ústa rozhodne nedáva. No hoci na obrazovkách pôsobí prísnym a niekedy až arogantným dojmom, v súkromí je to milujúci otec a manžel – so všetkým, čo k tomu patrí!

Svedčí o tom jeho najnovšia fotografia, ktorá speváka zachytáva v podobe, v akej ste ho ešte rozhodne nevideli. Habera totiž verejnosti predviedol, že ani manuálne domáce práce mu nie sú cudzie a vo videu na svojom Instastories ukázal, ako mu to ide pri kosení.

„Späť do reality,“ okomentoval príspevok Pali, ktorý síce na to nevyzerá, no v skutočnosti je to kus poriadneho chlapa. V konečnom dôsledku ani niet divu, že ho jeho životná partnerka – topmodelka Daniela Peštová už toľké roky miluje. Veď pozrite na toho šikovníka!

Pracant Paľo Habera zachytený pri kosení porastu. Zdroj: Instagram