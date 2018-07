Veľký škandál v živote Paľa Hammela: Za všetko mohla banálna chyba!

BRATISLAVA - Pavol Hammel (69) patrí medzi najväčšie hudobné legendy česko-slovenskej popovej scény. Na výslní je už viac ako polstoročie, je zakladateľom kultovej kapely Prúdy, na svojom konte má desiatky úspešných albumov, nezabudnuteľných hitov a na koncertoch ho stále podporujú stovky nadšených fanúšikov. Spevák v decembri oslávi už svoje 70. narodeniny a pri tejto príležitosti sme si spoločne s ním zaspomínali na jeho hudobné začiatky, najväčšie zážitky či kuriózne momenty. V rozhovore sa napríklad dočítate aj to, aká banálna chyba sa podpísala pod jeho najväčší škandál v kariére. Tomu neuveríte!

topky.sk: V prvom rade by nás zaujímalo, ako sa aktuálne máte a čo máte nové?

Mám sa tak primerane a nové mám plavky, som si kúpil, však cirkus leto je tu.

topky.sk: V akých projektoch Vás môžu fanúšikovia vidieť najbližšie?

Tak toho je viac. Tým, že skupina Prúdy oslavuje 50 rokov od nahratia albumu Zvoňte zvonky, tak chystáme turné v najsilnejšej zostave po Čechách a Slovensku. Začíname už v lete napr. v Banskej Štiavnici, v Trnave, potom v októbri hráme v Prahe, v Brne, aj pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky v Olomouci. Iný projekt s unplugged kapelou vystúpim na festivale Valašský Špalíček, v Náměšti, na folkovom festivale Slunce v Strážnici, Lodenica v Piešťanoch, ale aj na Jánošikových dňoch v Terchovej. No a záverečný koncert rozšírený o hostí, bude 9. decembra v Športovej hale na Pasienkoch.

topky.sk: Ako si spomínate na svoje hudobné začiatky?

Mal som hudobné základy ako huslista a potom som s partiou chalanov skúšal, nacvičoval a hral od svojich 15 rokov. V roku 1964 sme sa už volali Prúdy. Po rokoch ozajstnej makačky sme skladali aj vlastné pesničky, ktoré som spieval po slovensky, dostali sme možnosť ich nahrať, spravili sme výber tých najlepších podľa nás a vtedy ešte Supraphon nám vydal vinylovú platňu Zvonky zvoňte. To sme netušili, že tým staviame vlastne základy slovenskej, aj českej rockovej scény.

V roku 1963 založil Pavol Hammel skupinu Prúdy, s ktorou vystupuje dodnes. Zdroj: archív P.H.

topky.sk: Keby ste mohli porovnať slávu pred päťdesiatimi rokmi a teraz, v čom vidíte najväčší rozdiel?

„Sláva“ schválne v úvodzovkách je len jedna. Vďaka médiám je dnes ľahšie dosiahnuteľná.

topky.sk: S ktorým slovenským spevákom/speváčkou sa Vám najlepšie spolupracovalo a prečo?

Veľa som skladal pesničky aj iným interpretom. Pre Mariku Gombitovú, Karla Duchoňa, Marcelu Laiferovú, piesne do divadiel pre hercov atď. S niektorými som si aj zaspieval - duety so Soňou Norisovou, Darou Rolins a vždy to bolo plné porozumenia a radosti zo spoločnej práce.

topky.sk: Ktorú vašu skladbu spievate na koncertoch najradšej a prečo?

„Dnes už viem“ a „Keď pavúk svoje siete dotká“. A prečo? Lebo sú skvelé. Ideálne sa v nich spája text s hudbou a interpretáciou.

Legendárny spevák Paľo Hammel položil základy modernej slovenskej populárnej hudby. Zdroj: archív P.H.

topky.sk: Ste našou speváckou stálicou, stal sa Vám však počas Vašej kariéry aj nejaký trapas alebo úsmevný moment, na ktorý dodnes spomínate?

Taký najväčší asi bol, keď som mal mať v sedemdesiatych rokoch koncert v Štátnej opere v Sofii v Bulharsku. Kapela letela z Bratislavy a ja kvôli iným povinnostiam z Prahy cez Budapešť. Zostal som trčať na letisku v Budapešti, lebo bola zle vyplnená letenka, a tak ďalej som letel až na druhý deň. Kapela musela ten koncert odohrať bezo mňa speváka, nešlo to preložiť, alebo zrušiť. Takže chlapci hrali také improvizované inštrumentálne skladby asi 35 minút a bol z toho v tom období dosť veľký škandál. Po diplomatickom zásahu sa to nejako urovnalo a pokračovalo turné v ďalších bulharských mestách. Odvtedy som v Bulharsku nebol.

topky.sk: Aké máte ešte koníčky, čo robíte vo voľnom čase?

Rád hrávam tenis a maľujem obrazy.

topky.sk: Čomu by ste sa venovali, ak by ste neboli spevákom?

Vyštudoval som právo na UK v Bratislave, tak asi by som pokračoval týmto smerom.

topky.sk: Stíhate sa popri tých všetkých povinnostiach venovať aj svojim najbližším?

Ja vlastne žiadne povinnosti nemám, tak sa snažím a robím, čo môžem.

Pavol Hammel s manželkou Bobou. Zdroj: archív P.H.

topky.sk: Tento rok oslávite veľké životné jubileum. Ako a kde ho plánujete osláviť?

Oslavujem priebežne každý nový deň. No a konkrétne? Asi na vernisáži mojich obrazov 11.decembra 2018 vo výstavnej sieni západného krídla Bratislavského hradu.

topky.sk: Aký dar by vás najviac potešil?

Je to nereálne, ale rád by som všetko prežil ešte raz. A nič by som nemenil.

topky.sk: Máte aj nejaký nesplnený sen?

Ani nie, keď sa dalo, tak som si ich plnil. Som v pohode. Dobre je tak, jak je.

Spevák Pavol Hammel je autorom niekoľkých nestarnúcich hitov. Zdroj: archív P.H.

topky.sk: 70 rokov by vám tipoval len málokto. Ako to robíte, že sa stále držíte vo forme?

Vek nepustí, je to jediná spravodlivosť na svete. A som spokojný a dobre naladený.

topky.sk: V roku 1976 ste unikli takmer pred istou smrťou, ako si na to teraz spomínate?

Najhoršie bolo, že som nemohol zatelefonovať domov, že žijem, lebo na pošte kde sa objednával medzimestský hovor, čakalo strašne veľa ľudí, tak som si radšej kúpil letenku na najbližšie lietadlo a prekvapil som. Verím, že mám anjela strážneho.