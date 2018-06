Luxusný darček známeho Slováka k 55-ke: Auto za milión!

BRATISLAVA - Poriadne sa buchol po vrecku! Známy slovenský stand-up komik Ivo Ladižinský v apríli oslavoval okrúhle jubileum 55 rokov. Preto sa rozhodol, že si darček k narodeninám kúpi aj on sám. A teda vôbec na sebe nešetril. V týchto dňoch sa nám ho totiž podarilo nafotiť v jednom z bratislavských autosalónov. Ako nám prezradil, kúpil si nové SUV, za ktoré by v prepočte na slovenské koruny vysolil viac ako milión!

Treba si vedieť urobiť radosť! Týmito slovami by sa raz za čas mal riadiť každý z nás. Svoje by o tom najnovšie vedel rozprávať aj obľúbený komik z najpredávanejšej stand-up šou Temné kecy Ivo Ladižinský. V uplynulých dňoch sa nám ho totiž podarilo nafotiť v jednom z bratislavských autosalónov. Nachytali sme ho, ako si obzerá nové luxusné SUV.

Prezeral ho doslova z každej strany... Zaujímalo nás preto, či má záujem o kúpu nového auta. No ako nám prezradil, jedno si už stihol zadovážiť. „Pozeral som si nové auto, čo mi prišlo a preberal ho a dostával základné info, že čo všetko to vie a robí,“ prezradil pre Topky.sk spokojný Ladižinský. Ten si nový Seat Ateca FR kúpil k narodeninám.

„Urobil som si radosť k 55-ke, čo som mal v apríli. Na auto som čakal, lebo mi to robili podľa mojich požiadaviek, ale oplatilo sa počkať si,“ priznal stand-up komik. Stavil na veľké auto, ktoré mu vyhovuje. „Ja najradšej SUV a štvorkolku a automat. SUV je aj do mesta, aj na hory, má vyšší posed, tak vidíte viac dopredu, štvorkolka je zas dobrá do terénu a v zime, keď chodíme po Slovensku kade-tade s Temnými kecami,“ vysvetlil nám Ladižo.

Ten za svojho nového tátoša vysolil nemalé peniaze. Ako sa nám podarilo zistiť, jeho cena začína na 32 400 eur a keďže Ladižinský ho má bohato vybavený, konečná cena musela byť ďaleko vyššia. V prepočte na staré slovenské koruny tak minul na auto viac ako milión. Viac FOTO v GALÉRII»

Ivo Ladižinský si k 55. narodeninám doprial luxusný darček. Zdroj: Jan Zemiar