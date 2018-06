Z dcéry známeho Slováka padnete na zadok: Fíha, to je ale kočka!

BRATISLAVA – Veď je to hotová modelka! Známy spevák a hudobník Tomáš Dohňanský (45), známy ako Yxo zo skupiny Hex, je dvojnásobným otcom. S manželkou Aničkou vychováva takmer dvojročnú dcéru Emmu. Z prvého manželstva má však ešte dcérku Hanku, ktorá pred pár dňami oslávila 14. rokov a umelec sa ňou pochválil na sociálnej sieti. A rastie z nej hotová kráska. Veď pozrite sami.

Basgitarista Tomáš Yxo Dohňanský z kapely Hex sa stal v októbri 2016 dvojnásobným otcom po tom, čo mu jeho manželka Anička porodila dcérku Emmu. Hudobník má okrem dnes už takmer dvojročnej dcéry ešte jednu z prvého manželstva - Hanku. A tá nedávno oslávila 14. narodeniny.

Pri tejto príležitosti sa spevák pochválil fotkou svojej ratolesti aj na sociálnej sieti. Pri pohľade na jeho dospievajúcu tínedžerku mnohí určite skonštatujú, že Yxo musí byť na dcéru naozaj pyšný. Rastie totiž do krásy. Má krásnu tvár, veľké hnedé oči, plné pery a dlhé plavé vlasy. Pokojne by mohla okúsiť i svet modelingu. Pri pohľade na záber musí každý uznať, že by medzi modelky pokojne zapadla.

Zaujímalo nás preto, či dcéra netúži po kariére modelky a či už má ako starostlivý tatino pripravené aj prípadne nejaké „zbrane“ na budúcich nápadníkov. „Ona si v 12 rokoch myslela, že by mohla ísť cestou modelky, aj bola na nejakom konkurze, ale to ju potom prešlo. Nakoniec prepadla koníkom, a to ju drží dodnes. Ale človek nikdy nevie, čo bude. A nápadníci? Taký je život. Ale ona je rozumné dievča, tak verím, že pri nej zakotví aj rozumný chlapec,“ povedal topkám Yxo, ktorý je na dcéru patrične hrdý. Fotografiu nájdete v našej GALÉRII»