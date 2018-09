Spevák zo skupiny Hex bojuje so zákernou chorobou: RAKOVINA!

BRATISLAVA – Choroba si nevyberá a nech je v akejkoľvek podobe, nikdy na ňu človek nie je pripravený. O to horšie znášame diagnózu rakoviny. Práve s ňou sa musí popasovať spevák obľúbenej skupiny Hex Peter Ďuďo Dudák (45), ktorý už podstupuje liečbu.

Rakovina sa nepýta, či sme na ňu pripravení, hoci to nikdy nikto nebude. Ak však človek pravidelne chodí na zdravotné prehliadky, dá sa toto onkologické ochorenie podchytiť včas a postupne sa z neho dostať. To je aj prípad hexáka, ktorému, ako informuje Plus 7 dní, nedávno lekári diagnostikovali rakovinu pankreasu, jednu z tých najzákernejších.

Ostatní členovia skupiny Hex sú pre Ďoďa oporou. Zdroj: Instagram Hex

Spevák už v rámci liečby podstúpil operáciu a chodí aj na chemoterapie. „V lete som absolvoval operáciu a následnú rekonvalescenciu. Teraz podstupujem liečbu onkologického ochorenia a postupne sa dostávam do formy,“ povedal pre spomínaný týždenník umelec, ktorý má vďaka včasnej diagnostike veľkú šancu na vyliečenie.

Kým však absolvoval operáciu a zotavoval sa z nej, na koncertoch mal záskok. Skupine pomáhal ich dlhoročný kamarát Peter Šarkan Novák. Ten mal pred dočasným účinkovaním v Hexe rešpekt, no zároveň sa aj tešil. A najmä tak mohol pomôcť chalanom, s ktorými sú si blízki a rozumejú si. „S chalanmi sa poznáme desiatky rokov. Sme veľmi dobrí kamaráti. Keď sa na mňa hexáci obrátili, aby som zaskočil za Ďuďa, neváhal som ani sekundu,“ prezradil Šarkan.

Spevák bojuje s rakovinou - absolvoval operáciu aj chemoterapiu. Zdroj: Instagram Hex

Spevák skupiny sa však podľa svojich slov zotavuje, a tak si ho snáď budú môcť fanúšikovia opäť vychutnať na pódiu so všetkým, čo k tomu patrí. „Začínam koncertovať s kapelou. Podľa toho, ako môžem, spievam sám alebo spieva Šarkan, prípadne spievame obaja spolu,“ hovorí Ďuďo, ktorý je, dúfajme, z najhoršieho vonku.