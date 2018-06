Známy slovenský finančník mafiánom: Otvorene o tom porozprával!

Igor Rattaj je úspešný biznisman, ktorý podniká najmä v oblasti cestovného ruchu. Mnohí Slováci ho však môžu poznať aj vďaka filmom. Objavil sa totiž aj vo viacerých celovečerných česko-slovenských filmoch, kde si zahral zaujímavé, i keď nie veľmi dôležité a veľké postavy.

To, že mu predvádzanie nerobí problém, ukázal aj v uplynulý víkend v Bešeňovej, kde sa konala Bešeňová fashion opening módna prehliadka, na ktorej bol hlavnou hviezdou. Oblečený v obleku a klobúku však nápadne pripomínal mafiána. Mnohým pripomínal známeho amerického gangstra talianskeho pôvodu Al Caponeho, ktorý je považovaný za typického predstaviteľa mafiánskeho bossa.

Preto nás zaujímalo, ako sa cítil v úlohe modela, ktorý vyzerá ako mafián. „Ja som za každú somarinu. Keď povedia skoč, tak ja skočím. Ja sa už tradične angažujem v každej otvaráčke, či už je to v Jasnej, alebo v Bešeňovej, takže bezo mňa by ten program už asi ani nebol,“ zažartoval podnikateľ, ktorý nám priznal aj to, či ho viac baví herectvo, alebo ho očarila aj úloha modela. „Rola modela určite nie. Ja som sa pozrel na seba a nato na Martina Šmahela, tak som zistil, že toto nie je cesta. Viete, čo ma najviac baví? Divadlo. Hrávam v divadle La Komika, kde hrám mafiána z 90. rokov,“ prezradil nám Rattaj.

Zisťovali sme, či sám netúži natočiť nejaký film, keďže v niekoľkých už aj hral. „Áno, už teraz sa angažujem v jednom, kde som zatiaľ iba kooproducentom," povedal biznisman, ktorý priznal, že aj jeho dcéry zdedili umelecký talent po rodičoch. Jeho partnerka Ľubica Skusilová totiž v Bešeňovej vystavila aj svoje umelecké dielo s názvom Vône Liptova.