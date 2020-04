KORONAVÍRUS Aj pľúca našej Zeme sú dôležité: Známy slovenský finančník pomáha lesom dýchať

JASNÁ - Finančník Igor Rattaj nemôže v čase koronavírusu podnikať, keďže do hotelov momentálne chodí veľmi málo ľudí. Rozhodol sa preto, že Slovensku pomôže inak.

Keďže zamestnáva ľudí, ktorí momentálne nemajú kde pracovať, rozhodol sa Igor Rattaj, že sa pokúsi Slovensku, ale aj svojim zamestnancom pomôcť inak. Navrhol preto, že by spolu so svojimi zamestnancami mohli vysádzať stromy v slovenských lesoch. Jeho návrh očividne padol na úrodnú pôdu. A to doslova!

"Skvelá správa! Zdá sa, že môj naoko bláznivý návrh, aby zamestnanci TMR zo zatvorených stredísk pomáhali s výsadbou stromčekov, sa mení na realitu. V spolupráci s Lesmi SR, pod dohľadom odborníkov a za prísnych bezpečnostných opatrení, naši ľudia z Jasnej začali sadiť v lokalite Tále - Srdiečko a Srdiečko - Krupová. Pomáhame s obnovou lesa," napísal Rattaj na svojom Facebooku.

Zdroj: FB/Igor Rattaj

