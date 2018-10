Parišková s novým chlapom v spoločnosti: Otvorene o svojom vzťahu a... Plánujú dieťa?!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA – Jojkárska moderátorka a trojnásobná mamička Aneta Parišková (44) pred pol rokom prekvapujúco priznala, že má po svojom boku nového muža. A to bolo iba mesiac po tom, čo sa rozviedla s manželom Kanaďanom Markom Sedlmairom. Jej srdce zahorelo láskou k sympatickému Miroslavovi (45), s ktorým tvorí pár už vyše roka a v týchto dňoch sa dvojica po prvýkrát spoločne ukázala v spoločnosti.

A ako sa zdá, šťastie v láske si vychutnáva naplno, čo bolo u nej vidieť aj v utorok večer na módnych dňoch, kedy si prišla spolu s priateľom vychutnať prehliadku. Na takejto spoločenskej udalosti sa spolu bok po boku ukázali prvýkrát. „Predovšetkým my spolu nechodíme často do spoločnosti, ale občas, si myslím, je dobré si vybehnúť. Na toto podujatie chodím rada a pravidelne, takže som dnes zobrala so sebou aj Mirka a samozrejme nechýbajú tu ani moje dievčatá – pani učiteľky zo škôlky,“ povedala nám Parišková, od ktorej sa priateľ po celý večer nepohol.

Zisťovali sme preto, aké sú Mirove pocity a ako zvýšený záujem o svoju osobu vníma. Bol nervózny? „Je to prvýkrát a budem si musieť asi zvyknúť trochu. Nie som nervózny, ja som zvyknutý, lebo prednášam a sprevádzam delegácie ľudí, takže kamery a svetlá mi nerobia problém, ale proste je to iný štýl,“ odvetil Miroslav, ktorý vzápätí vychválil svoju polovičku.

Dvojica topkám okrem iného prezradila aj to, ako spolu trávia voľný čas, kto je z nich dvoch prísnejší, ako jej 3 chlapci prijali Mira i to, či plánujú spoločného potomka. Všetko sa dozviete z videa.