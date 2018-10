Hlbšie sa už klesnúť ani nedá: Takto Gregorovú ešte nikto neponížil!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - PRAHA - Dosiahol samotné dno! Hana Gregorová (65) aktuálne prežíva peklo kvôli svojmu exmilencovi Ondřejovi Koptíkovi (34). Ten totiž prednedávnom verejne opísal tie najpikantnejšie detaily z ich intímneho života. Človek by si povedal, že hlbšie sa už klesnúť ani nedá. No aktuálne prišlo niečo, čo herečka zrejme predýcha len veľmi ťažko - takto ju totiž neponížil ešte nikto!

Hana Gregorová už zrejme stokrát trpko oľutovala, že sa pred vyše rokom zamotala s Ondřejom Koptíkom. Ten jej totiž po rozchode robí zo života hotové peklo. Najprv na Facebooku zverejňoval oplzlé básničky venované herečke a potom bez hanby opísal všetky najpikantnejšie detaily z ich intímneho života.

Toto Gregorovú dorazí: Koptík na kameru predvádzal ich sex, rozprával o jej masturbácii a... Hana je špinďúra!

Tým, čo predvádza aktuálne, však dokázal, že sa dá klesnúť ešte hlbšie. Na svojom profile totiž nabáda ľudí, aby ho začali sledovať. A čo im ponúka, keď počet sledovateľov presiahne počet 3000? Zverejní videá, ktoré má natočené zo spoločného života po boku známej herečky. A človek si po tom všetkom, čo doposiaľ Koptík na webe zverejnil, môže len domyslieť, aký charakter nahrávky môžu mať.

Ondřej Koptík sľubuje, že keď ho bude sledovať 3000 ľudí, zverejní nahrávky, ktoré vlastní. Zdroj: Facebook O.K.

„Zaujímate sa dosť o to, čo mám natočené, tak viete čo? Keď ma bude sledovať 3 tisíc ľudí, tak to sem na Facebook postnem,“ napísal na svoj profil ohrdnutý milenec. To však zďaleka nie je všetko. Svojím nechutným správaním aktuálne dosiahol samotné dno. Na sociálnej sieti totiž zverejnil Gregorovej fotku, ku ktorej napísal status týkajúci sa ich orálneho sexu.

Z detailného opisu tohto milostného aktu sa však mnohým ľuďom doslova zdvihol žalúdok. Presvedčiť sa môžete sami - nájdete ho v našej GALÉRII. Pozor, obsah je nevhodný do 18 rokov!