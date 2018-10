TOUTO mladou sexicou nahradil Popovič Rakovskú a... Tomuto neuveríte!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA - Len pred pár týždňami sa objavila informácia, že po krachu vzťahu s Tomim Popovičom (40) si Barbora Rakovská (31) za muzikanta našla náhradu. Po jej boku sa najnovšie objavuje politik Ľuboš Krajčír a sympatická moderátorka sa absolútne netají tým, že je v novom vzťahu šťastná. To sa však nedá povedať o jej bývalom partnerovi. Ten si síce taktiež našiel novú polovičku, ale... na šťastný koniec to v jeho prípade rozhodne nevyzerá.

Tomi podľa našich informácií našiel lásku v náručí českej modelky Michaely, ktorá je od neho mladšia o celých 16 rokov. A hoci sa už dlhší čas šuškalo, že Popovič nie je sám, pravda vyšla najavo až teraz. Sexi brunetka totiž mala takmer po celú dobu randenia s muzikantom nedostupné profily na sociálnych sieťach. To, že ide naozaj o lásku, naznačovali len občasné poznámky z jeho strany.

Tomi Popopvič sa ešte pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti pýšil fotografiou s krásnou Michaelou. Zdroj: Instagram M.C., Instagram T.P.

Michaela je totiž chovateľkou psov a jediné informácie, ktoré sa o nej podarilo zistiť, pochádzali zo stránky odkazujúcej na chovnú stanicu. Tomi však na svoj profil zavesil domácu pohodičku s tými istými psami, ktorými sa pýši aj modelka, a o nejaký čas dokonca zverejnil fotografiu propagujúcu chovnú stanicu jasným odkazom. „OčakávaME šteniatka,“ napísal.

Skutočnosť, že dvojica naozaj tvorí pár, sa potvrdila až pred pár dňami, kedy „Míša“ na malú chvíľu odomkla instagramový profil. A čuduj sa svete, takmer každá z jej selfie fotografií bola okomentovaná zamilovanými srdiečkami z Popovičovho profilu, ktoré mu brunetka aj oplácala. No len čo sa muzikantov nový vzťah potvrdil, nastal šok. Modelka sa totiž s Popovičom evidentne rozišla.

Tomi sa zo svojich citov k modelke pravidelne vyznával prostredníctvom zamilovaných smajlíkov. Zdroj: Instagram M.C., Instagram T.P.

Tomi sa totiž v stredu na svojom profile „pochválil“ fotografiou dokatovaného obrazu rozrezaného na franforce a jediné, čo z neho bolo možné rozoznať, je iniciálka „M“ v jeho pravom rohu. „Takto sa končí príbeh jednej lásky. Vzťahy sú ťažké, dávajte si pozor,“ napísal pod snímku Popovič a komentár doplnil smajlíkom zlomeného srdca. Popis však neskôr v piatok zmazal a Michaelin profil je taktiež opäť zablokovaný.

Tomi Popovič pridal na sociálnu sieť takúto fotografiu s veľavravným popisom. Zdroj: Instagram M.C., Instagram T.P.

„Fúha, škoda obrazu... S Barbie?“ pýtal sa jeden z Tomiho známych pričom zrejme narážal na jeho bývalú partnerku, s ktorou má spevák dcérku Amiu. „Škoda veru. Nie s Barbie,“ zareagoval Popovič, no i túto odpoveď neskôr vymazal. Vyzerá to teda tak, že láske medzi dvojicou odzvonilo, no s prihliadnutím na zmazané komentáre je možné aj to, že pár krízu ustal a dal sa opäť dokopy.