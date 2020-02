Dominika Gottová brzdí dokument o otcovi (†80): Nechce v ňom byť... Hanbí sa za seba!

Fanúšikovia asi najslávnejšieho českého speváka Karla Gotta už netrpezlivo očakávajú dokument, ktorý mapuje život, kariéru, ale aj súkromie známeho slávika. Kedy sa však na svetlo sveta dostane, je otázne. Prípravy totiž zdržuje jeho najstaršia dcéra Dominika.

Hanbí sa

Tá sa objavila na záberoch počas oslavy otcových 80. narodenín. Už vtedy sa ale kamere snažila vyhýbať. Dominika v tom čase zápasila so závislosťou a alkohole, čo sa odrazilo aj na jej výzore. A podľa všetkého ju jej vtedajší vzhľad trápi dodnes. „Hanbila som sa za seba a nechcem, aby tie zábery niekto videl! Ockovi som síce dala sľub, že v dokumente vystúpim, ale on nebol šťastný z toho, ako vyzerám," vysvetlila portálu Aha! Dominika.

Dominika Gottová (vľavo) počas poslednej návštevy otca bojovala so závislosťou na alkohole. To sa podpísalo aj na jej výzore. Zdroj: Facebook K.G.

Svojim rozhodnutím však značne komplikuje život Špátovej a Malířovi, ktorí sa momentálne venujú strihu obrovského množstva materiálu. „Bol by som rád, keby si ľudia z toho dokumentu odniesli niečo, čo o ňom nevedeli. Aby im vnikol do srdca tak ako každému, kto ho bližšie poznal. To by som si prial," vyznal sa pre Blesk Jan Malíř.

Opuchnutá tvár, kilá navyše a zanedbaný vzhľad. Tak vyzerala Dominika Gottová minulé leto. Zdroj: Facebook K.G.

Vyzerá to ale, že pokiaľ sa chcú s dokumentom posunúť vpred, budú musieť s Dominikou nájsť spoločnú reč. A to čím skôr. Zmluvu o účinkovaní, ktorú obdržala ešte v decembri, totiž najstaršia Gottova dcéra naďalej ignoruje. „Nepodpísala som ju, pretože so zverejnením tých záberov nesúhlasím! Zaráža ma, že sa mi od tej doby pani Špátová neozvala a situáciu neriešila. To sú tie zábery pre ňu tak nepodstatné?" posťažovala sa Dominika.

Dominigka Gottová sa dáva pomaly doporiadku, no za to ako vyzerala minulý rok, sa hanbí. Zdroj: Facebook D.G.

Či sa nakoniec spoločne dohodnú, alebo Dominika vďaka svojej tvrdohlavosti napriek sľubu, ktorý dala otcovi, v dokumente nevystúpi, ukáže čas.