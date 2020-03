Brutálny prešľap Dominiky Gottovej (46): Zaspala s cigaretou... požiar priamo v posteli!

PRAHA - Hoci Dominika Gottová (46) úspešne bojuje so závislosťou od alkoholu, milovaných cigariet sa zatiaľ nevzdala. A práve to sa jej mohlo stať osudným po to, ako blondínka zaspala aj s cigaretou.

Dominika Gottová (46) sa od návratu do rodného Česka snaží postaviť na vlastné nohy. Po tom, ako opustila manžela Tima Tolkkiho (53) a ich spoločný byt vo Fínsku, však zázemie v rodnej krajine nemala. Vo finančnej tiesni a bez strechy nad hlavou jej poskytla pomoc kamarátka Šárka Rezková, ktorá ju dočasne prichýlila vo svojom domove. No ani tam sa najnovšie Dominika veľmi nevyznamenala.

Krok od tragédie

Najstaršia dcéra zosnulého Karla Gotta (†80) totiž zaspala pri tom, ako si vychutnávala cigaretu. Tá jej následne vypadla a od nej sa chytila Dominikina nočná košeľa. Blondínka o incidente zaryto mlčí, no ticho sa rozhodol prelomiť Šárkin partner Miroslav Kolodziej (50). Práve jemu Gottová s veľkou pravdepodobnosťou vďačí za život.

Dominika Gottová sa po rozhode s manželom Timom Tolkkim snaží postaviť pevne na nohy. Zdroj: Facebook T.T.

„Keby som nešiel po chodbe a necítil dym, došlo by k tragédii. Bolo šťastie, že som ešte nespal,” opísal Miroslav českému Blesku udalosti z dramatickej noci. Následne sa Dominiku pokúšal zobudiť, no podľa jeho slov nešlo o ľahkú úlohu. „Asi si vzala niečo na spanie,” ;vysvetľoval.

Našťastie sa nič vážnejšie nestalo. „Som rád, že to dopadlo dobre, pretože toto bol krok od tragédie. S Dominikou som mal veľký rozhovor, ospravedlňovala sa, že má veľa starostí s hľadaním bývania a so životom.”

Po smrti svojho otca Karla Gotta sa Dominika Gottová vrátila naspäť do Česka.

Problémy a šok, ktoré svojim známym spôsobila, ľutuje aj samotná vinníčka, no k udalsoti sa vyjadriť nechcela. „Niečo sa stalo, ale toto sme si doma vyriešili. Nemá cenu to nejako rozoberať, mrzí ma to a verím, že bude dobre,” povedala napokon spomínanému denníku. Gottová medzičasom dostala ponuku na nové bývanie, no v tomto prípade môže byť rada, že v osudnú noc nebola sama. V opačnom prípade mohlo dôjsť k najhoršiemu.