Našli si k sebe cestu? Ivana Gottová ponúkla pomoc Dominike!

Ivana Gottová poriadne prekvapila. Potom, čo medzi ňou a jej nevlastnou dcérou panovalo poriadne napätie, sa zrejme vdova po Karlovi rozhodla urobiť prvý krok a ponúkla pomoc svojej nevlastnej dcére. Dominika hľadá totiž bývanie priamo v Prahe, aby bola bližšie svojej práci, no zatiaľ sa jej veľmi nedarí. O jeden byt dokonca prišla kvôli svojmu manželovi Timovi, pretože majiteľovi sa nepáčili články, ktoré o ňom vychádzali.

Medzi Ivanou a Dominikou Gottovou vládne napätie. To sa zrejme vdova po Karlovi snaží zmierniť pomocou nevlastnej dcére. Zdroj: Instagram K.G.

Dominika by sa rada odsťahovala z Mníšku pod Brdmi od svojej kamarátky Šárky Rezkovej, ktorá jej ponúkla, že u nej môže zatiaľ zotrvať. Vyzerá to tak, že čochvíľa skutočne odíde a to možno aj vďaka Ivane. „Prišiel mi od Ivany mail a veľmi ma to prekvapilo. Preposlala mi ponuku, ktorú dostala. Jedna pani mi ponúka na prenájom garsónku v Prahe, na prvé tri mesiace zdarma, nájom by som platila až od štvrtého. V túto chvíľu som rozhodnutá ponuku prijať,“ vyjadrila sa najstaršia Karlova dcéra pre český Aha! k pomoci od Ivany.

Dobrí ľudia zrejme stále nevymreli a to platí aj o Ivane, ktorá sa aspoň sprostredkovaním ponuky rozhodla Dominike pomôcť. Tá sa už spojila s majiteľkou garsónky a dohodla si obhliadku. „Verím, že sa mi to bude páčiť, pretože túto štedrú ponuku by som naozaj chcela prijať,“ povedala Gottová, ktorá bývanie zháňa už pár týždňov. Síce je to od jej macochy len malý krôčik, no zdá sa, že napätie medzi nimi pomaly povoľuje.