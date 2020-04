Vysoké horúčky, záchvaty kašľa: Exmilenka Karla Gotta (†80) v nemocnici... Podozrenie na COVID-19!

Záchvaty kašľa, vysoké horúčky... Aj to sú príznaky nebezpečného koronavírusu, ktorý sa aktuálne šíri svetom. Presne tieto symptómy mala aj exmilenka Karla Gotta Taťána Smutná. V nedeľu, v deň jej menín, ju preto museli náhle hospitalizovať. „Zrazu som dostala strašný kašeľ a teplota vyletela cez tridsaťdeväť,“ odpísala Smutná českému Blesku - hovoriť nevedela, lebo je oslabená.

Strach zo zákernej nákazy bol navyše opodstatnený aj vzhľadom k tomu, že tmavovláska aktuálne pracuje na mníchovskom letisku v banke, kde prichádza do styku s veľkým množstvom ľudí. Keď sa jej stav začal zhoršovať, nepodcenila preto situáciu a zavolala sanitku. Testy na COVID-19 však našťastie u nej vyšli negatívne.

„Dusím sa. A teplota mi lieta hore – dole. Vyšplhá sa k štyridsiatke a potom trochu spadne,“ napísala po hospitalizácii Smutná. Lekári jej potom oznámili prekvapivú diagnózu. „Mám pľúcnu embóliu. Výsledky ďalších testov budú až neskôr,“ dodala Taťána. Lekári jej totiž urobili pre istotu ešte ďalšie testy na koronavírus, aby si boli istí.

Taťána a Maestro sa zoznámili v roku 1999 v Nemecku. Tmavovláska bola v tom období síce ešte vydatá, no so svojím manželom už nežila. Smutnú a Gotta spájala láska k hudbe a maľovaniu, navyše v tom čase 36-ročná Češka bola už zaistená, čo sa Karlovi páčilo. Rozišli sa v roku 2000 kvôli nedorozumeniu, no naďalej zostali veľmi dobrými priateľmi.