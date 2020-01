VOĽBY 2020: Most-Híd predstavil volebný program, kladie dôraz na školstvo, zdravotníctvo a menšiny

Silné samosprávy s vytvorením nového fondu po vzore envirofondu, trvalo udržateľný vidiek, prijatie zákona o postavení národnostných menšín, legislatívna definícia pojmu národnostného školstva, uznanie maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka na území južného Slovenska, maximalizácia čakacej doby u lekára či posilnenie stredného odborného školstva. To sú niektoré z priorít vládnej strany, ktoré dnes predstavil Bugár.

„Roky pôsobenia vo vládnych koalíciách aj v opozícii nás naučili zodpovedne pristupovať k politike a sľubom, ktoré dávame našim voličom. Garanti jednotlivých programových priorít, ministri, poslanci strany Most-Híd už desaťročie dokazujú, že sú zárukou toho, že hlas voličov a ich dôvera neskončia ‚v koši',“ povedal Bugár. Dodal, že do ďalších rokov bude Most-Híd lepšou voľbou pre každého, komu záleží na Slovensku, jeho občanoch a užšej spolupráci väčšiny s menšinami. Je presvedčený o tom, že strana získa potrebných päť percent a dostane sa do parlamentu.

„Demokratická vízia Slovenska je postavená na spolupráci a zodpovednosti. Zásadou Mosta-Híd je politika malých krokov, čomu zodpovedá aj jeho volebný program, ktorý je realistický a splniteľný. Nevznikol za zeleným stolom, ale vychádza z praxe,“ doplnil podpredseda strany Ábel Ravasz. Zdôraznil, že novela zákona o štátnom občianstve, ktorá je podľa neho zle nastavená, bude podmienkou vstupu strany do vlády. Ravasz zároveň vylúčil povolebnú spoluprácu so stranou Smer-SD.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO zo začiatku januára by Most-Híd volilo 4,1 percenta voličov. Agentúra Polis Slovakia zasa začiatkom decembra strane namerala voličskú podporu na úrovni 5,2 percenta. Na vstup do parlamentu musí strana získať najmenej päť percent. Voľby do Národnej rady sa budú konať v sobotu 29. februára od 7:00 do 22:00.