Dôchodcovia budú mať vďaka SNS viac v peňaženkách, vyhlásil Danko

BRATISLAVA - Štát by mal oceniť dôchodcov, ktorí odovzdali roky driny a tvrdej práce štátu. Je na politikoch, aby zabezpečili garantovanie minimálneho dôchodku. Vyhlásil to predseda Slovenskej národnej strany po tom, ako sa mu podarilo presadiť túto iniciatívu aj u koaličných partnerov. Ďalší krok je teraz na vláde.

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vybojoval u koaličných partnerov zvýšenie minimálnych dôchodkov. „Slovenská republika bude mať ako jeden z mála štátov minimálny dôchodok naviazaný na priemernú mzdu,“ opísal výsledok rokovaní šéf národniarov.

Po vynaloženom úsilí však prišlo zadosťučinenie, a to v podobe kompromisu, s ktorým súhlasili všetci koaliční partneri. „Je politická dohoda na tom, že vláda má v skrátenom legislatívnom konaní predložiť tento návrh,“ priblížil Andrej Danko.

Ide tak o prvý avizovaný krok k celkovej zmene dôchodkového systému. „Som hrdý na to, že SNS otvorila tému celkovej zmeny dôchodkového systému a podarilo sa nám po množstve rokovaní vybojovať viac peňazí pre naše staré mamy a starých otcov, ktorí tomuto štátu odovzdali najlepšie roky svojho života,“ doplnil.

Zvýšenie minimálnych dôchodkov na 334 eur, zrušenie koncesionárskych poplatkov, rôzne bonusy ako rekreačné poukazy, tlak na liekovú politiku. To všetko sú reálne kroky, s ktorými prišla SNS a hrdo si ich môže dať do odpočtu na konci volebného obdobia. Vďaka SNS si poberatelia najnižších penzií polepšia o viac než 55 eur. Spolu s ďalšími opatreniami zrušením koncesií to ročne predstavuje takmer 700 eur, ktoré budú mať seniori navyše vďaka SNS. „Je prácou politika garantovať Slovákom a Slovenkám dôstojný život.“

Zároveň dodal, že v nasledujúcom volebnom období má Slovenská národná strana nachystané rôzne zmeny, ktoré majú slúžiť na zlepšenie života našich dôchodcov.