VOĽBY 2020: Smer si neváži sestry a zdravotníkov, tvrdí Červeňáková

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA – Strana Smer-SD počas vlády Petra Pellegriniho neprišla so žiadnym zásadným opatrením, ktoré by vyriešilo najväčšie problémy sestier, pôrodných asistentiek a zdravotníkov. Zdá sa, že to neplánuje spraviť ani v budúcnosti.