VOĽBY 2020 Z oficiálnych kandidátok politických strán zatiaľ vypadli tri mená

BRATISLAVA - Z oficiálnych kandidačných listín politických strán do februárových parlamentných volieb k dnešnému dňu vypadli tri mená. Dvaja kandidáti Renáta Knezović a Alexander Koreň z hnutia Slovenská liga, ktoré mal pôvodne do volieb viesť bývalý premiér Vladimír Mečiar, sa vzdali svojej kandidatúry. Marek Belák, ktorý kandidoval za Kotlebovcov - Ľudovú stranu Naše Slovensko zo 139. miesta zasa svoju kandidatúru odvolal.

Uvádza sa to na oficiálnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR. To malo dnes posledný deň na to, aby zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidačných listinách na účely voľby poštou. Rezort vnútra tak urobil v decembri. „Zverejňovať zoznam kandidátov je povinnosťou Ministerstva vnútra SR, pričom na účely voľby poštou uverejňuje ministerstvo zoznam kandidátov najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb na svojom webovom sídle. Táto povinnosť bola splnená v súlade s volebným zákonom ešte v decembri,“ priblížil tlačový odbor rezortu.

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidačnú listinu. Kandidát sa môže formou oficiálneho listu najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho nominovala.

Späťvzatie kandidačnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musia byť doručené predsedovi štátnej komisie, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Späťvzatie kandidačnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť. Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidačnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidačnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Predseda občianskeho združenia Srdcom doma Samuel Zubo 13. januára uviedol, že celkový počet Slovákov voliacich zo zahraničia by vo februárových parlamentných voľbách mohol dosiahnuť 66-tisíc. Ministerstvo vnútra aktuálne eviduje vyše štyritisíc žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia. Počas parlamentných volieb v roku 2016 požiadalo o možnosť takejto voľby 1 173 ľudí. Ide tak približne o štvornásobný nárast záujmu.

Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Vo voľbách kandiduje 25 politických strán. O voľbu zo zahraničia bolo možné požiadať do polnoci 10. januára.