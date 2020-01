Trump poslal Senátu odpoveď: Je to bezočivý a nezákonný pokus zvrátiť výsledok volieb, tvrdí

Ako informovala agentúra AP, v Trumpovej sobotňajšej odpovedi na predvolanie pred Senát sú dva články obžaloby označené za "nebezpečný útok na právo amerického ľudu slobodne si zvoliť svojho prezidenta". Dokument načrtáva obhajobu, ktorú by mali obhajcovia prezidenta použiť pred Senátom. "Je to bezočivý a nezákonný pokus zvrátiť výsledok volieb v roku 2016 a zasahovať do volieb v roku 2020, ktoré sa budú konať už o niekoľko mesiacov," uvádza sa v Trumpovej odpovedi na formálne predvolanie.

Trumpovu obhajobu v Senáte bude viesť právny poradca Bieleho domu Pat Cipollone a prezidentov osobný právnik Jay Sekulow. Súčasťou tímu by mala byť aj Jane Raskinová, ktorá bola členkou prezidentovho právneho tímu aj počas vyšetrovania zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 vedeného osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom.

Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, 18. decembra rozhodla o podaní ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa vo veci zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom. Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v budúcoročných prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.

Prezidenta môže uznať za vinného a odvolať z úradu len Senát, kde však majú väčšinu kresiel (53 zo 100) republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú. Trump návrh obžaloby v stredu na Twitteri označil za "ďalší podvod" zo strany demokratov.