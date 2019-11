Záhadný svedok na súde: Obchodník s informáciami kupčil so zmenkou, vraj na príkaz Kočnera

Piatu zmenku predložil prokurátor Ján Šanta ešte na prvom hlavnom pojednávaní, ktoré sa kona na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku koncom júla. Obhajoba ju spochybňovala od začiatku a žiadala, aby prokurátor predložil, akým spôsobom ju získal. Na stredajšom hlavnom pojednávaní v kauze falšovania miliónových zmeniek vypovedal svedok, ktorý mal s touto zmenkou obchodovať.

Ivan Cvik, ktorý sa, podľa vlastných slov, živí "perom, analýzou a získavaním informácií", bol predvolaný ako svedok na návrh prokurátora Jána Šantu. Cvik vypovedal, že sa s Kočnerom pozná asi sedem alebo osem rokov. Kočner mu mal na stretnutí v roku 2017 odovzdať zmenku a chcel, aby našiel kupcu. Obžalovaný mal Cvikovi sľúbiť pol milióna eur.

Zmenku si odfotil

Cvik vypovedal, že zmenku si za prítomnosti Kočnera niekoľkokrát odfotil a spravil si z nej aj printovú kópiu. Na zmenke bol aj podpis Pavla Ruska. Vytlačenú fotografiu Cvik odovzdal vyšetrovateľom. Marian Kočner sa k nej na súde nevyjadril. "Túto slabú kópiu som nikdy nevidel a neviem sa k nej vyjadriť," povedal obžalovaný na pojednávaní.

Podľa právničky Markízy Lucie Tandlich je to dôkaz toho, že Kočner pustil do obehu falošnú zmenku a chcel ňou vydierať ľudí a obohatiť sa.

Sulík, Nicholsonová aj Krajniak​

Cvik na otázky predsedu senátu ŠTS Emila Klemaniča aj prokurátora Šantu odmietol, že by bol pod povinnosťou mlčanlivosti. V minulosti bol odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť.

"Vy ste niekedy kontaktovali SIS so žiadosťou o spoluprácu?" spýtal sa Cvika obhajca obžalovaných Michal Mandzák. "Je to možné," reagoval. Cvik mal ponúkať na verifikáciu túto zmenku viacerým politikom, podľa jeho slov na pokyn Mariana Kočnera.

Medzi nimi boli aj poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina), Sulík aj europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS). Zmenku na verifikáciu mal ponúknuť aj jej exmanželovi a bývalému novinárovi Tomovi Nicholsonovi.

"Asi pred dvomi rokmi ma kontaktoval človek, ktorý tvrdil, že má dôležité informácie o kauze zmenky Markíza. Stretli sme sa v McDonalds pri Avione v Bratislave. Predstavil sa ako Cvik, ale neviem, či sa tak naozaj volal. Na stretnutí som zistil, že mi nechce poskytnúť informácie. Povedal, že by jednu z tých zmeniek vedel za úplatu získať. Zdalo sa mi to podozrivé, prečo s tým kontaktuje mňa. Vyhodnotil som to ako spravodajskú hru a stretnutie som ukončil. Viac som sa s daným človekom nestretol. Informoval som právneho zástupcu Markízy pána Kamenca, že niekto asi chce pokútne obchodovať so zmenkami Markízy a viac som sa o túto záležitosť nezaujímal ani v nej nijako nekonal," reagoval pre Topky Milan Krajniak.

Strana SaS spájanie so zmenkami odmieta​

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) rezolútne odmieta, že by mal niekto v strane akýkoľvek poznatok o zmenkách TV Markíza. „Je pravdou, že zbežne poznám prokurátorku Janetu Plhákovú, avšak nikdy mi nič o žiadnej zmenke nespomínala, ako tvrdí svedok Ivan Cvik. Strana SaS, bez jedinej korupčnej kauzy, predstavuje riziko pre všetkých kriminálnikov, pretože bude dôsledne trvať na vyšetrení všetkých zločinov, o ktorých písal Ján Kuciak a ktoré po vražde jeho a jeho snúbenice vyplávali na povrch,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Akýkoľvek motív má pán Cvik šíriť takéto lži, považuje ich strana SaS len za úbohé divadlo. „Je to nielen nepravdivé, ale aj absurdné tvrdenie. Ivana Cvika nepoznám, nikdy som s ním a ani nikým iným nehovorila o kúpe žiadnej zmenky. Z medializovaných informácií o Cvikovej výpovedi pred súdom je zrejmé, že v mojom prípade obhajca Marek Para svedkovi Cvikovi položil navádzajúcu otázku, v ktorej on a nie svedok, explicitne spomenul moje meno,“ povedala Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Podľa Nicholsonovej ide o vymyslený a absurdný blud, ktorého cieľom je diskreditácia jej osoby a tiež diskreditácia SaS pred kľúčovými parlamentnými voľbami 2020 „Aby nedošlo k vytvoreniu novej vlády zo strán demokratickej opozície. Zmena vlády je pre Kočnera nežiadúca, čo vyplýva aj z jeho komunikácie z Threemy. Preto si dal za cieľ prostredníctvom súdneho konania účelovými nepravdami diskreditovať kľúčových hráčov opozície,“ uzavrela Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Pochybný svedok?​

To, či je svedok Ivan Cvik príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS), nie je pre kauzu zmeniek podstatné, myslí si to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. O tom, čo „robí“, vedia podľa jeho slov orgány činné v trestnom konaní, ale nepovedia to. Obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Michal Mandzák označil výpoveď Cvika ako spravodajskú hru.

„Máme v tomto smere určité informácie, ktoré iste viete, že ďalej posúvať nemôžem. Aj keby bol, aj keby nebol, je to úplne nepodstatné v tomto kontexte,“ odpovedal Šanta na otázku, či je Cvik príslušníkom SIS. Rovnako nechcel odpovedať na to, za aký skutok bol v minulosti odsúdený. Cvik počas svojej výpovede potvrdil, že bol odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť.

„Z výpovede tohto svedka vyplýva, že tu existujú spravodajské hry s cieľom nezákonným spôsobom zasahovať do tohto trestného konania,“ uviedol Mandzák. Dodal, že jeho klient Marian Kočner nikdy takúto zmenku nevidel. „Môj klient sa vyjadril úplne jednoznačne, existujú len štyri zmenky,“ povedal.

Piata zmenka

Na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu vo veci falšovania zmeniek TV Markíza sa opätovne objavila piata zmenka, a to počas svedeckej výpovede podnikateľa Ivana Cvika. Obžalovaní Pavol Rusko aj Marian Kočner vystavili podľa vlastných tvrdení štyri zmenky. Piatu mal ponúkať Cvik politikom, Markíze, ale aj prokurátorke Janette Plhákovej, ktorá ju mala mať pre predsedu SaS Richarda Sulíka.

Údajná piata zmenka, ktorú v stredu prečítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, je vystavená na sumu 26 miliónov eur. Dátum vystavenia je 11. jún 2000 s tým, že ju vystavuje Pavol Rusko pre Mariana Kočnera Štefan Ágh, ktorý je z falšovania zmeniek tiež obvinený a odčlenený na samostatné konanie, na tejto zmenke nie je uvedený.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Kočner je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.