Toxická Jankovská: Po škandalóznej Threeme odišla z lukratívneho postu, teraz prišla o ďalšiu funkciu

Monika Jankovská sa po tom, ako skončila na poste štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, chcela vrátiť do sudcovského talára. Minister spravodlivosti ju však navrhol na disciplinárne konanie. Ako dôvod uviedol to, že podľa údajnej komunikácie mala klamať o návšteve vily Radovana Bžána v Chorvátsku. Senát jej nakoniec pozastavil funkciu.

Jankovská však pôsobila aj v dozornej rade akciovej spoločnosti Debitum. Ide štátnu firmu, ktorej akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré ju do pozície aj nominovalo. Firma sa venuje oddlžovaniu nemocníc a práve cez ňu majú budúci rok pretiecř desiatky miliónov eur. Jankovská v nej pôsobila ako členka dozornej rady. V Obchodnom registri figuruje dodnes. Podľa našich informácií však prišla aj o túto pozíciu a to približne pred mesiacom. Informáciu nám potvrdilo aj Ministerstvo zdravotníctva.

Monika Jankovská pôsobila v spoločnosti Debitum ako členka dozornej rady. Zdroj: Obchodný register

"Bývalá štátna tajomníčka MS SR Monika Jankovská už od 28. 9. 2019 nie je členkou Dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s. Tejto funkcie sa vzdala. MZ SR, ktoré je vykonávateľom akcionárskych práv v spoločnosti Debitum, a.s., rozhodnutím jediného akcionára vzalo na vedomie jej vzdanie sa funkcie členky dozornej rady a ku dňu 27.9.2019 ju odvolalo z dozornej rady," napísali z tlačového odboru ministerstva zdravotníctva.

"Zároveň dňa 10.10.2019 jediný akcionár rozhodol o zvolení nového člena dozornej rady s účinnosťou odo dňa 11.10.2019. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je táto zmena ešte viditeľná v Obchodnom registri," dodali.

Zabezpečená

Aj napriek tomu si Monika Jankovská nežije zle. Z Ministerstva spravodlivosti rozhodne neodišla naprázdno. Podľa portálu Aktuality.sk dostala odstupné vo výške 9000 eur. Jankovská si okrem odstupného prilepšila aj odmenami.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Štátnou tajomníčkou sa stala v roku 2012 a odvtedy až doteraz si na odmenách prilepšila zhruba o 23-tisíc eur. Rezor spravodlivosti jej každoročne vyplatil odmeny vo výške 4400 eur, okrem roka 2013, kedy doslala len 2235 eur. V rokoch 2012 a 2014 nedostala žiadne odmeny. Vtedy bol ministrom Tomáš Borec.

Jankovskej štedré odmeny podpísala aj ministerka Lucia Žitňanská, aj napriek tomu, že to bola práve ona, ktorá sa snažila zabrániť tomu, aby sa bývalá štátna tajomníčka dostala do súdnej rady. Jankovská sa aj v komunikácii s Kočnerom o Žitňanskej vyjadrovala vulgárne. V roku 2019 získala Jankovská odmenu vo výške 3000 eur.

Kočnerova opička​

Podľa komunikácie z aplikácie Threema, ktorú zverejnil Denník N, mal mať Marian Kočner vplyv na ministerstvo spravodlivosti cez štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Kočner v komunikácii spomínal aj odídenkyňu z Mosta-Híd Luciu Žitňanskú, ktorú prezýval Mumla.

Zdroj: Jan Zemiar

„Mumla ide do p..e. To je najväčší úspech. Tá k...a mi išla po krku. Žitňanská. Miesto mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička,“ písal vtedy Zsuzsovej Kočner. Jankovská tieto správy opakovane popiera. Keď sa komunikácia zverejnila, Jankovská bola vtedy na dovolenke, neskôr vraj ochorela. Asi týždeň na to zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej oznámila, že sa vzdáva postu štátnej tajomníčky a vracia sa do sudcovského talára.

Monika Jankovská odstúpila z postu štátnej tajomníčky