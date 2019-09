Napätie v parlamente sa nekoná: VIDEO Pellegriniho vládu poslanci podržali

VIDEO Hlasovanie o Pellegriniho vláde​

NAŽIVO Reakcia opozície

​

Pád vlády sa nekoná

Pellegriniho vláda napokon nepadla. Za návrh hlasovalo len 62, proti hlasovalo 66. Vláda tak nevyslovila nedôveru vlády Petrovi Pellegrinimu. Predseda parlamentu Andrej Danko za potlesku koaličných poslancov následne oficiálne ukončil 50. schôdzu parlamentu.

Podľa prehľadu hlasovania Pellegriniho vládu podržal celý Smer a SNS. U strany Most-Híd nebola podpora u všetkých poslancov, avšak hlavne preto, že nie všetci boli prítomní. Za návrh prekvapivo hlasovali aj všetci prítomní poslanci extrémistickej ĽSNS Mariana Kotlebu.

Koaličníci boli podľa Kollára nervózni

Koaliční poslanci boli nervózni, lebo už to nemajú plne v rukách. Myslí si to predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Parlament dnes nevyslovil nedôveru premiérovi Petrovi Pellegrinimu, a tým aj jeho kabinetu. Za odvolanie hlasovalo 62, proti bolo 66 poslancov.

Boris Kollár Zdroj: Topky/Maarty

„Sme tesne pred voľbami, koalícia nemá väčšinu a už sa musia spoliehať len na nejaké obchody, kšefty a zákulisné špinavosti. Padli tu aj otázky, či ja nie som zodpovedný za to, že táto vláda nepadla. Tak pán Kiska je potom zodpovedný za to, že táto vláda vznikla. Lebo, ak by ju nevymenoval, tak by bola úradnícka vláda a garantujem vám, že všetky politické strany by sa dali dokopy a urobili by predčasné parlamentné voľby. Keď už ide o toto, tak sa poďme baviť o tom, prečo pán Kiska vymenoval túto vládu,“ objasnil svoje stanovisko Kollár.

Premiéra v piatok obhajovala len hŕstka koaličných poslancov. Za vládu vystúpil v pléne podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Parlamentu opísal, čo všetko dokázala vláda pod taktovkou Pellegriniho. Opozičným poslancom sa nepáči, ako sa predseda vlády postavil k odvolaniu dnes už bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej za údajnú komunikáciu s obvineným Marianom Kočnerom.

Matovič rečnil pri pulte najdlhšie

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič označil počas piatkovej rozpravy predsedu vlády za najzbytočnejšieho premiéra, ktorý za rok a pol nespravil nič. Premiér pri svojej obhajobe v pléne povedal, že nikdy nepočul také slabé zdôvodnenie odvolávania člena vlády.

Igor Matovič a Peter Pellegrini počas minulého piatku, kedy prebehla rozprava Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Koalícia oficiálne už nemá väčšinu

Za zmienku stojí aj fakt, že z klubu Most-Híd odišli poslanci Martin Fedro a Katarína Cséfalvayová, a tým už koalícia nemá väčšinu v parlamente, čo by sa teoreticky mohlo premietnuť na hlasovaní. Koalíčníci však stále môžu nachádzať podporu u nezaradených odídencov od Borisa Kollára, ktorí zvyčajne hlasujú v prospech koalície. Ide napríklad o poslancov Petra Marčeka či Martinu Śimkovičovú. Koalícia má teda oficiálne 74 členov.

Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor, ktorí odišli z klubu Most-Híd Zdroj: TASR - Martin Baumann, Jakub Kotian

​Po hlasovaní príde na rad tlačový zákon

Parlament sa bude po hlasovaní zaoberať aj novelou zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, ktorej cieľom je, aby mali politici právo na odpoveď v tlači. „Treba zdôrazniť, že predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky,“ píše predkladateľ Dušan Jarjabek z vládnej strany Smer-SD.

Ľuboš Blaha a Dušan Jarjabek Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Poslanci Národnej rady budú taktiež diskutovať o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Predkladatelia za vládny Smer-SD tým chcú dosiahnuť, aby sa údaje o zamestnaní kandidátov na kandidačnej listine nezneužívali na propagáciu a aby sa tento údaj nepoužíval na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve či združeniu. „Kandidát má samozrejme právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám a vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu, avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov,“ píšu predkladatelia.