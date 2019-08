Praženková sa špeciálnej prokuratúry pýta na sudcov, ktorým zadržali telefóny

BRATISLAVA - Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková sa v týchto dňoch obracia na Úrad špeciálnej prokuratúry so žiadosťou o informácie týkajúce sa sudcov, ktorým polícia zadržala mobilné telefóny.

Ako ďalej súdna rada informuje na svojej internetovej stránke, na základe získaných informácií zváži svoje ďalšie kroky a postupy v tomto prípade. „Zároveň otvorí tému doteraz medializovaných informácií v rámci diskusie na riadnom zasadnutí súdnej rady, ktoré je naplánované na 23. septembra. Predsedníčka súdnej rady si v tejto súvislosti chystá súhrn zákonných krokov, ktoré by bolo možné v tejto situácii vykonať s ohľadom na aktuálny stav medializovaných káuz," informuje súdna rada.

Praženková v tejto súvislosti konštatuje, že medializované informácie o sudcoch sú zarážajúce, prekvapivé a v príkrom rozpore s riadnym fungovaním justície. Zároveň doplnila, že ak sa tieto informácie ukážu ako pravdivé, bude to pre ňu veľkým sklamaním. „Čo sa však týka jednotlivcov, pokiaľ by sa preukázalo, že zneužili svoju funkciu a pôsobili v justícii mimo zákonný rámec, tak na nich sa budem pozerať prísne s možnosťou vyvodenia justičných sankcií," zdôraznila. Praženková dodala, že v súčasnej situácii je potrebné poskytnúť priestor na to, aby sa podozrenia na konkrétnych jednotlivcov dôsledne vyšetrili v riadnom procese a aby sa odstránili všetky pochybnosti.

Polícia minulý týždeň v rámci vyšetrovania trestnej činnosti zaistila mobilný telefón štátnej tajomníčke na ministerstve spravodlivosti Monike Jankovskej. Okrem nej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom. Denník N priniesol informáciu, že ide o Bystríka Paloviča, Zuzanu Maruniakovú, Miriam Repákovú a aj krajskú sudkyňu Andreu Haitovú, ktorá je Jankovskej sestra. Sudkyňa Maruniaková pojednávala civilný spor, v rámci ktorého rozhodla, že exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia sú povinné podnikateľovi Marianovi Kočnerovi vyplatiť zmenku v hodnote osem miliónov eur.