Pellegrini ukázal, že je stále pod tlakom svojho straníckeho šéfa Roberta Fica, tvrdí politológ

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Peter Pellegrini podľa politológa Grigorija Mesežnikova ukázal, že je stále pod tlakom svojho straníckeho šéfa Roberta Fica. Ako uviedol, premiér sa nachádza medzi dvoma mlynskými kameňmi, keďže na jednej strane je to tlak zo strany šéfa Smeru-SD a na strane druhej je to tlak brániť spravodlivosť na Slovensku.

„Tento jeho postoj je do istej miery alibistický. Aj keby chcel, tak sa nemôže jednoznačne postaviť na stranu Moniky Jankovskej, keďže tie podozrenia, dokonca už indície voči jej osobe, sú veľmi silné. Už len samotná komunikácia s osobou, ako je Marian K., je totiž na odstúpenie štátnej tajomníčky z jej postu. Jej zotrvanie v tejto pozícii preto neprispieva k dôveryhodnosti v štátne inštitúcie," priblížil politológ.

Štátnej tajomníčke Monike Jankovskej ešte vo štvrtok 22. augusta podvečer zadržali policajti mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Marianom K. pomocou aplikácie Threema. Jankovská následne odcestovala na plánovanú dovolenku a zatiaľ nereagovala na otázky agentúry SITA, či odíde zo svojho postu. Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom.

Denník N priniesol informáciu, že ide o prokurátora Bystríka Paloviča, sudkyne Zuzanu Maruniakovú, Miriam Repákovú, ako aj krajskú sudkyňu Andreu Haitovú, ktorá je Jankovskej sestra. Minister spravodlivosti Gábor Gál minulý týždeň uviedol, že v prípade potvrdenia neoficiálnych informácií orgánmi činnými v trestnom konaní podá okamžitý návrh na odvolanie štátnej tajomníčky. K odstúpeniu z tohto postu dnes Moniku Jankovskú vyzvala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na to dnes odmietol hysterické výkriky, že vláda niekoho kryje alebo že vláda nekoná. Vyzval k odmietnutiu tých, ktorí na tejto téme kanibalizujú. „Je tenká čiara medzi verbálnym a skutočným útokom," povedal. Ako dodal, nechce a nemôže ako predseda vlády SR zasahovať do vyšetrovania. V prípade Moniky Jankovskej disponuje iba informáciou, že NAKA ju požiadala o poskytnutie mobilného telefónu. „Ak nevieme, kde je pravda, nevynášajme súdy na základe novinových titulkov. Ak sa previnila voči tomu, ako má konať vysoká štátna úradníčka, zaujmem k tomu rázny postoj tak, ako som to urobil vždy doteraz," povedal Pellegrini. Je presvedčený, že je na Jankovskej zvážení, či táto situácia pomáha jej alebo strane, ktorá ju do vysokej funkcie nominovala.