VIDEO Robert Fico na adresu nových politikov: Organizovaný útok na koalíciu

BRATISLAVA - O osude tejto krajiny nemôže rozhodovať neoverená esemesková komunikácia chvastúňa, ktorý sa chvastá pred nejakou ženou. Povedal to vo svojom dnešnom tlačovom vyhlásení predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že on sa s obvineným Marianom K. nestretol. Vo vyhlásení kritizoval politikov z Progresívneho Slovenska/Spolu, Za ľudí a KDH.

„Spoločnosti Eset, ktorá je podľa cudzích zdrojov preukázateľne prepojená na zahraničné spravodajské služby, nič nevychádza. Financuje Denník N, ktorý dohromady nik nečíta. Podporovala vznik novej strany Michala Trubana, z ktorého sa vykľul narkoman a díler. Ani Andrej Kiska im nevyšiel, pretože z daňového a pozemkového podvodníka ťažko niečo urobíte. A preto prichádza obdobie eseťáckeho mediálneho lynču. Je to obdobie marca - apríla 2018, kde je dohoda medzi konkrétnymi médiami, politikmi a analytikmi zaútočiť na vládnu koalíciu," povedal Fico.

Dnes mal Fico konzultácie s koaličnými partnermi – predsedom NR SR a SNS Andrejom Dankom a s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. S Dankom hovoril osobne. „Zhodli sme sa , že ide o organizovaný útok na vládnu koalíciu, lebo opozícia nie je schopná túto vládnu koalíciu poraziť," podotkol Fico. Kritizoval aj dnešnú tlačovú besedu Kisku, Trubana, Alojza Hlinu a Miroslava Beblavého.

Pýtal sa, či Beblavý je generáciou nových politikov, keď je v politike dlhšie ako sám Fico. „Asistoval Ľudovítovi Kaníkovi a bol pri zverstvách Dzurindovej vlády. V tomto prípade hovoriť, že je nový politik, to chce veľkú odvahu," povedal Fico. Z Kisku, „z daňového, pozemkového, volebného podvodníka, ktorý znevážil funkciu prezidenta ako nik iný", ťažko niečo urobiť. Rovnako podľa neho Truban ukazuje, že treba brať drogy a ste nový politik.

Podľa Fica Hlina dnes naznačil, že si vie predstaviť účasť vo vláde, ktorá by schválila registrované partnerstvá homosexuálov. „Som sa zabavil, keď podpísali deklaráciu, že nebudú zasahovať orgánom činným v trestnom konaní do ich práce," uviedol Fico s tým, že Kiska sa preukázateľne informoval na najvyšších miestach na svoje kauzy a teraz sľubuje, že to už robiť nebude. „Ak toto má byť tá alternatíva pre Slovensko, tak sa môžem len smiať," podotkol Fico.

Neoverená komunikácia má rozbiť tento štát

Predseda Smeru sa tiež pýtal, prečo médiá nepracujú s tým, že v minulosti sa líder SaS Richard Sulík ako predseda parlamentu stretol s obvineným Marianom K. a hovorili spolu o voľbe generálneho prokurátora. Tiež chce vedieť, prečo sa nezaujímajú médiá o to, že líder hnutia OĽaNO Igor Matovič za Marianom K. chodil do Five Star Residence. „Neoverená komunikácia má rozbiť tento štát. Ak by mal vplyv, tak by nesedel v base," dodal Fico s tým, že bol obvinený už v roku 2017 z daňových deliktov, ktoré spáchal za vlády Ivety Radičovej. „Verím v zdravý rozum slovenskej verejnosti," dodal a vyslovil presvedčenie, že ľudia sa nedajú oklamať. V závere zdôraznil, že Smer chce vyhrať najbližšie parlamentné voľby.

Naša krajina je ešte v horšom stave ako za Vladimíra Mečiara. Myslí si to exprezident Slovenska a líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska. „Vtedy zabili Róberta Remiáša a teraz zahynuli dvaja mladí ľudia. Ten pocit, že vládna moc je prepojená na kriminálnikov a oligarchov, že pár ľudí má pocit, že krajinu vlastnia, že môžu všetko, je strašný. Po uniknutých informáciách si myslím, že si každý človek vytvoril vlastný názor na to, aký je náš štát," povedal Kiska na dnešnom spoločnom brífingu koalície Progresívne Slovensko/Spolu, KDH a Za ľudí.

Denník N prišiel s informáciami, že sa Robert Fico stretával s Marianom K. a s podnikateľom riešil plánovanú politickú stranu Robert Kaliňák. Podľa Denníka N bola Alena Zs., obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v kontakte aj s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Portál Aktuality.sk vo štvrtok informoval, že Béla Bugár sa krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretol na Maldivách s Marianom K.

Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Trubana sa politici za posledných dvadsať rokov nezmenili. „Samé kšefty, vopred vyhrané tendre. Potom nedokázali riešiť nemocnice, školstvo, ani pracovať pre ľudí. Po prečítaní komunikácie sme si uvedomili, aká veľká to je obludnosť. Pre týchto politikov sme šli do politiky - aby sme priniesli zmenu. Nie je to jednoduché, pretože máme silných súperov, ktorí roky rozkrádali krajinu. Na zmenu potrebujeme vedieť spolupracovať a dať naše egá do úzadia," povedal Truban.