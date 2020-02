Chcete vyberať víno ako profík?

Zdroj: VITIS

Aké víno vybrať na sviatočný stôl či ktoré víno sa hodí ako svadobný dar? Čo brať do úvahy pri párovaní vína k jedlu a ktorou odrodou nikdy nič nepokazíte? Ak si na výbere fľaše v obchode dávate záležať viac ako ostatní a dôkladne študujete etikety, rubrika Sprievodca vínami je ako stvorená pre vás. V spolupráci so spoločnosťou Vitis Pezinok vám aj tento rok budeme prinášať užitočné tipy a rady, vďaka ktorým bude váš výber vína vždy trefou do toho ideálneho bieleho, ružového či červeného!