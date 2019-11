PRÁVE TERAZ Bugárovci sa dohodli: Most-Híd predstavil lídra kandidátky

BRATISLAVA – Vládnu stranu Most-Híd povedie do budúcoročných parlamentných volieb súčasný minister dopravy Árpád Érsek. Po dnešnom zasadnutí Republikovej rady Mosta-Híd v centrále strany to povedal jej predseda Béla Bugár.

Ten má byť na druhom mieste kandidátky, na treťom mieste sa nachádza súčasný minister životného prostredia László Sólymos. Štvorkou bude podpredseda strany a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Podpredseda Národnej rady SR Andrej Hrnčiar bude kandidovať zo siedmeho miesta.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„My nielen hovoríme o tom, že treba spolupracovať, ale reálne to aj robíme a o tom svedčí to, že na našej kandidátke sú predstavitelia strany Šanca či Maďarskej kresťanskodemokratickej aliancie (MKDA-MKDSZ),“ priblížil na tlačovej konferencii Bugár. Kandidátka je podľa neho postavená tak, aby ukázala, že strana vie presadzovať záujmy regiónov a že sa vie spájať s cieľom spolupráce, ktorá bude osožná pre všetkých. Predseda Mosta-Híd zároveň potvrdil, že na kandidátke už nebude minister spravodlivosti Gábor Gál či štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner, ktorí medzičasom oznámili, že v parlamentných voľbách 2020 kandidovať nebudú.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz na tlačovke povedal, že vo volebnom programe strany budú klásť dôraz predovšetkým na rozvoj regiónov, životné prostredie, oblasť dopravy a na národnostné menšiny. „Nepripravili sme úplne nový program, ale urobili aktualizáciu programu Občianska vízia 2016 a nazvali ho Občianska revízia 2020. Konkrétne body programu predstavíme čoskoro,“ uviedol Ravasz.

Posledné prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Most-Híd by sa do parlamentu nedostal. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý sa uskutočnil 30. októbra až 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov, by stranu volilo 4,1 percenta. Agentúra MVK namerala strane v prieskume od 5. do 12. novembra na vzorke 1 079 opýtaných podporu 2,3 percenta. Hnutia a politické strany musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, vyhlásil ich predseda parlamentu Andrej Danko.