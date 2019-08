Ivan Mikloš považuje program strany Spolu za realistický, tandemu Truban-Beblavý drží palce

„Poznám názory Mira Beblavého ako aj program jeho strany Spolu, a ten považujem za dobrý a realistický,“ povedal Mikloš. Na otázku, či by lídri koalície Michal Truban a Miroslav Beblavý mohli v budúcnosti fungovať ako tandem Dzurinda-Mikloš, ako to v rozhovore naznačila politologička Soňa Szomolányi, Mikloš reagoval: „Prečo nie? Držím palce.“

„Program Progresívneho Slovensko som detailnejšie neštudoval, takže by som sa k nemu nerád vyjadroval,“ uviedol bývalý politik, ktorého Szomolányi označila za ťahúňa reforiem. „Koalícia PS/Spolu lídrom opozície podľa prieskumov je - otázkou je, či je lídrom stredopravej časti tejto scény, keďže strana PS sa sama definuje ako strana stredoľavá. Ale to je teraz menej dôležité ako potreba zmeny politického smerovania či smerovania Slovenska. Takže držím palce všetkým stranám, ktoré chcú Slovensko zmeniť k lepšiemu,“ povedal Mikloš.

Soňa Szomolányi v rozhovore označila šéfa strany Spolu Beblavého v porovnaní s lídrom Progresívneho Slovenska Trubanom za podstatne skúsenejšieho politika. „Je to jeden z najpracovitejších poslancov,“ povedala o Beblavom. „Milo ma prekvapil, že sa dohodli, lebo veď má tiež svoje ambície. Má skúsenosti z rôznych funkcií, je schopný vyjednávať v parlamente. No tiež asi brali do úvahy aj to, ako ho prijímajú ľudia, či má dostatočnú charizmu. Ideálom by bolo, keby vytvorili tandem, ako boli Dzurinda a Mikloš. To bol úplne učebnicový tandem na to, ako robiť reformy,“ zhodnotila lídrov predvolebnej koalície PS/Spolu Szomolányi.

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus z augusta by koalícia PS/Spolu získala 14,9 percenta a ocitla by sa na druhom mieste za vládnym Smerom-SD, ktorý vedie s 20,8 percenta a je dlhodobo najsilnejšou stranou politickej scény. Vo voľbách v roku 2012 zvíťazil Smer so 44,41 percenta. V prieskume Focusu z februára tohto roka mala koalícia PS/Spolu 9,5 percenta. Pred vytvorením koalície malo PS v prieskume z januára tohto roka 4,9 percenta a strana Spolu-Občianska demokracia 3,5 percenta. Vo februári vtedajší líder PS Ivan Štefunko a líder Spolu-OD oznámili, že do Európskeho parlamentu budú kandidovať spoločne, vo voľbách získali 20,11 percenta.

Slovenská demokratická koalícia (SD) na čele s Mikulášom Dzurindom v roku 1998 získala 26,33 percenta. Voľby boli porážkou Vladimíra Mečiara, jeho HZDS vtedy získalo 27 percent. Ústavnú väčšinu však získal blok dovtedy opozičných strán SDK, SDĽ, SMK a SOP, vládu zostavil Mikuláš Dzurinda. SDK vznikla premenou koalície SDKÚ na stranu, išlo o koalíciu piatich strán KDH, DÚ, SDSS, DS a SZS. Premenu koalície na stranu si vynútila zmena volebného zákona, ktorou Mečiar v snahe zabrániť porážke krátko pred voľbami zvýšil kvórum pre vstup koalícií do parlamentu.