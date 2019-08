V predvečer osláv v Banskej Bystrici odštartovali rekonštrukciu Štadióna SNP

Štadión Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica, ktorý spadá pod rezort obrany, sa zmení na špičkové športovisko spĺňajúce súčasné technické normy, ako i kritéria Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) pre medzinárodné a národné súťaže.

Rekonštrukciou štadióna VŠC chce ministerstvo obrany prispieť k skvalitneniu a zefektívneniu prípravy športovcov, slovenskej športovej reprezentácie a Ozbrojených síl SR na domácich a zahraničných podujatiach, vrátane prípravy mladých talentov.

Podľa Gajdoša sa náklady spojené s touto obnovou pohybujú vo výške takmer 13 miliónov eur vrátane DPH. V pláne je rekonštrukcia priestorov hlavného tréningového štadióna, tribún, areálových a prístupových komunikácií alebo plôch zelene.

Ukončenie je plánované do konca roku 2020. Vynovený atletický štadión má spĺňať podmienky certifikácie UEFA pre futbalové štadióny kategórie 2 s predpokladanou kapacitou štadióna približne 4000 miest na sedenie.

"Želám si, aby tento štadión využívali všetci milovníci športu, vojaci a vojačky. Ako človek pochádzajúci z tejto oblasti verím, že bude dôstojne reprezentovať našu krajinu aj v blížiacich sa medzinárodných športových podujatiach, napríklad v Európskom olympijskom festivale mládeže - EYOF 2021," zdôraznil šéf parlamentu Andrej Danko, ktorý považuje projekt obnovy športoviska za správny krok a verí, že ho ľudia v regióne ocenia.

"Politici pracujú pre ľudí. Nás zamestnávajú občania. Preto som rád, bez ohľadu na to, či ostanem vo funkcii alebo nie, že tento štadión je investícia do tejto oblasti, je to investícia pre Banskobystričanov a ľudí z regiónu. Teším sa, že už nič nebráni tomu, aby tu vyrástol dôstojný štadión," reagoval Danko. Pripomenul tiež, že z hľadiska investícií cítia k tomuto regiónu istý hendikep.

"Ak sa pozriete na maketu projektu, bude to jeden úžasný štadión, ktorý bude schopný organizovať medzinárodné podujatia a ja sa veľmi teším na to, že ho navštívime, či už budeme v týchto funkciách alebo nie, ale toto po nás ľuďom zostane. Sú to peniaze investované do regiónu," dodal predseda NR SR.

Ako zdôraznil premiér Pellegrini, hoci vláda v predchádzajúcich rokoch vyčlenila značnú časť finančných prostriedkov na postupnú revitalizáciu športovej infraštruktúry, či už išlo o futbalové alebo zimné štadióny naprieč celým Slovenskom, Banská Bystrica je jedným z posledných krajských miest, ktoré nemalo zrekonštruovaný atletický a futbalový štadión. Dúfa, že obnova pôjde podľa plánu a aj vďaka tomu budú pod Urpínom vyrastať nové, veľké športové hviezdy.