To najlepšie z volebných miestností: FOTO Príbeh hrdinu, rozvášnená Američanka aj láskyplné pohľady

Hrdina, ktorý chcel byť v komisii

Členom volebnej komisie v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa chcel byť pôvodne v sobotňajších eurovoľbách aj 92-ročný Jozef Vaškeba. Dôchodca sa mediálne zviditeľnil, keď v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca Vrakune. Svoje 92. narodeniny oslávil vo štvrtok. "Bola zmena počasia a akosi ma rozboleli nohy," povedal. Účasť na voľbách si ale nenechal ujsť.

Zdroj: TASR/ Ivan Kríž

V minulosti, od roku 1947 pracoval v Komisii pre dislokáciu pre umiestnenie kancelárií Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, bol tiež učiteľom. V 70. rokoch pracoval na ministerstve pôdohospodárstva bývalej ČSSR ako riaditeľ hospodárskej správy. Štyri roky pôsobil v Komisii pre pôdohospodárstvo RVHP v Moskve.

Na konte má aj hrdinský čin, ktorý by rozhodne nemal upadnúť do zabudnutia. Cez druhú svetovú vojnu počas Slovenského národného povstania zachránil skupinu 40 slovenských vojakov v okrese Levoča. Pred istou smrťou ich zachránil tak, že vojakov pred nemeckým guľometným hniezdom na križovatke v Spišskom Štvrtku bezpečne previedol cez lesnú cestičku, ktorú poznal.​

Lúčila sa so slobodou, stihla však aj odvoliť

Do volebnej miestnosti prvého banskoštiavnického okrsku, ktorá bola zriadená v budove historickej radnice na Námestí sv. Trojice, prišla svoje volebné právo uplatniť aj budúca nevesta Natália Saganová zo Žiliny. Zdobil ju závoj, aj preto bola neprehliadnuteľná.

"Síce som sa dnes prišla rozlúčiť so slobodou, ale to neznamená, že nemám občiansku povinnosť, tak som sa rozhodla, že si vybavím voličský preukaz. Prišla som voliť, nie je mi to jedno. Myslím si, že je dôležité svoj hlas použiť, aby sa do EP nedostali tí, ktorých tam nechcem, a aby tie hlasy neprepadli," skonštatovala po voľbe Natália.

Zdroj: TASR/Jana Vodnáková

Láska vo vzduchu

Petra Čorňáková a Matúš Bačinský odvolili ešte ako snúbenci, či sa do europarlamentu dostali ich kandidáti, sa však dozvedeli už ako manželia. Dvojica priniesla lásku do volebnej miesntosti v obci Ľutina.

"Stále hovorím, že každý jeden článok je veľmi dôležitý a aj my sme článkom nejakého tela, ktoré keď chce fungovať, potrebuje zapojiť každý jeden sval. Pokladám sa tiež za nejaké tkanivo, ktoré môže prispieť k tomu, aby sa niečo dokázalo zmeniť k lepšiemu," povedala pre na margo Európskej únie nevesta. Doplnila, že v minulosti žila rok v Rakúsku a osem rokov vo Veľkej Británii. "Vrátila som sa domov, pretože to tu milujem, milujem túto krajinu, ľudí a vždy som sa chcela vrátiť. Získala som veľa, čo sa týka skúseností, ale tu je môj domov a moje srdce," povedala Čorňáková.

Zdroj: EASY FOTO TASR - Maroš Černý

Život v zahraničí vníma veľmi pozitívne a priaznivo. "Aj to, že dnes môžem mať medzinárodnú svadbu je úplne skvelé. Teda medzinárodnú svadbu v tom, že môžem mať medzinárodných hostí z rôznych kútov Európy, ktorí môžu slobodne cestovať. Nielen to, ale aj to, že vieme fungovať ako jedna rodina v rámci toho, že všetci máme rôzne názory," priblížila Petra, ktorá si myslí, že EÚ má budúcnosť.

"Či je Európska únia dobrá, ešte nie je overené. Uvidíme, ako to bude. Všetky voľby sú všeobecne veľmi dôležité, pretože kto nechodí voliť, nemá právo sa sťažovať. Záleží aj na tom, či je z čoho vyberať, ale vždy je z čoho vyberať. Chodím voliť stále, vždy si na to nájdem čas," doplnil ženích Matúš Bačinský. To, že majú svadbu v deň eurovolieb, je podľa neho náhoda.

Pricezná i rytieri

Na Holíčskom zámku sa konal v sobotu historický festival Rotenstein, preto viacerí účinkujúci volili v Holíči v dobovom oblečení. K urnám prišli prestrojení za rytierov, šašov či princezné. "Záleží mi na budúcnosti Európskej únie. Každému Slovákovi odkazujem, aby využil túto možnosť. Takisto volím aj z morálnej povinnosti a záleží mi na tom, koho si púšťame mimo Slovenska, do Európskeho parlamentu," uviedla jedna z účinkujúcich na festivale.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

V Komárne zas nechýbali voliči v krásnych krojoch. Na snímke Varga Bernadett a Erdelyi Zoltan, členovia folklórneho súboru z Martoviec.

Zdroj: TASR - Milan Drozd

Zasahovala aj polícia

Pokojné voľby ale sprevádzali aj dva výraznejšie incidenty. V bratislavskom Ružinove sa emotívne domáhala voliť Američanka. "Do jednej z volebných miestností prišiel pán s družkou, ktorá je Američanka. Nemá dvojité občianstvo, len americké. Ale napriek tomu sa s veľkou vervou dožadovala možnosti voliť. Bolo to veľmi emotívne, tak sme museli kontaktovať aj políciu," uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.

Nešlo však o jediný prípad, pri ktorom musela zasahovať polícia. Riešiť situáciu musela aj v Novom Meste, kde sa päť občanov dožadovalo zrušenia volieb. "Do volebného okrsku na Mikovíniho prišlo päť pomätencov v žltých vestách a domáhali sa zrušenia volieb. Našťastie, ich veľmi rýchlo vyriešila polícia," napísal novomestský starosta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.