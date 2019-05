FOTO Svoj hlas odovzdal aj Pellegrini: Jasné očakávania, premiér verí, že opäť nebudeme rekordérmi

BANSKÁ BYSTRICA – Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes o 15:00 odovzdal svoj hlas v dnešných voľbách do Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici na Základnej škole Jána Bakossa.

Sledujte s nami volebné dianie ONLINE počas celého dňa

„Želal by som si, keby sme tentokrát neboli prekvapení v tom zlom zmysle slova a dúfam, že nebudeme mať na Slovensku najnižšiu volebnú účasť. Zdá sa, podľa toho, čo mi povedali členovia volebnej komisie, že sú milo prekvapení z toho, že ľudia chodia voliť,“ uviedol po vhodení hlasu do volebnej urny premiér.

Premiér verí, že zvíťazia proeurópske strany

Jedna vec podľa Pellegriniho bude účasť a druhá aké budú výsledky, „lebo už budúci týždeň ma čaká mimoriadny summit v Bruseli, ktorý bude prvý po nových voľbách, a všetci budeme v očakávaní, či sa stále proeurópskym silám podarí mať jasnú väčšinu,“ dodal s tým, že dúfa v čo najmenší počet extrémistických a nacionalistických prúdov.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

„Samozrejme, výsledky sa oficiálne dozvieme až v nedeľu po polnoci a verím, že na Slovensku zvíťazia proeurópske strany, ktoré budú pokračovať aj v tých integračných snahách a v celkovej reforme únie, ktorá pred nami stojí a neminie nás,“ povedal ešte k voľbám premiér.

Cesta do Ruska

V závere spomenul aj plánovanú cestu do Ruska, kde sa podľa jeho slov okrem oficiálnych stretnutí s prezidentom a predsedom vlády budú riešiť aj ďalšie záležitosti. „Budeme tam pravdepodobne riešiť aj dodávku paliva do našich jadrových elektrární, budeme hovoriť aj o tranzite plynu vzhľadom k výstavbe Nord Stream 2, čo sú pre nás kľúčové veci,“ objasnil Pellegrini s tým, že to bude vážna návšteva s pracovným rozmerom zameraným na strategické priority.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

V štátoch Európskej únie prebiehajú voľby do Európskeho parlamentu od štvrtka 23. mája a skončia v nedeľu 26. mája. Na Slovensku v poradí štvrté eurovoľby do prebiehajú dnes od 7. do 22. hodiny.