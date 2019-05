Kiska odvolil poslednýkrát v pozícii prezidenta: Upozornil na mobilizáciu extrémistov a vyzval k voľbám

„Európska únia dnes čelí viacerým výzvam, historicky prvýkrát máme krajinu, ktorá chce odísť z Európskej únie, máme diskusie o tom, či viac Európy alebo menej, sú tu aj názory o viacrýchlostnej integrácii. Práve preto je dôležité, aby sme v týchto, nie jednoduchých časoch, mali europoslancov, ktorí budú mať silný mandát, aby bolo počuť hlas silného sebavedomého Slovenska v silnej a sebavedomej Európe,“ povedal pre médiá Kiska, pre ktorého to boli v pozícii prezidenta SR posledné voľby.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Prezident zároveň pripomenul, že na Slovensku chce podľa prieskumov väčšina ľudí zotrvať v Európskej únii a vidí výhody tohto projektu. „Práve títo ľudia by dnes nemali ostať doma. Vidíme, že sa mobilizujú extrémisti, vidíme množstvo bilbordov a aktivít po celom Slovensku, nesmieme si nechať našu Európu ukradnúť, je to naša Európa. Som presvedčený o tom, že mať rád svoje mesto, svoj región a krajinu, absolútne nie je v protiklade s tým, že človek je presvedčeným Európanom,“ skonštatoval.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Podľa jeho je dôležité, aby nás v Európskom parlamente nereprezentovali ľudia, s ktorými nezdieľame rovnaké hodnoty. Andrej Kiska je presvedčený o tom, že vo všeobecnosti je pri voľbách je dôležité voliť nie podľa sľubov, ale aj podľa toho, čo daný človek dokázal, čo spravil pre krajinu, región či mesto. Je to pre neho dôležitý signál aj v prípade nových ľudí, ktorí do politiky vstupujú.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

„Hovorí sa, že strom sa pozná po ovocí, človeka poznáme podľa jeho činov, a nie podľa jeho sľubov,“ uviedol s tým, že on sám si dnes vybral stranu, s ktorou zdieľa hodnoty, ale dôležití pre neho boli aj ľudia, ktorí ju reprezentujú. Na adresu svojej rozlúčky s pozíciou prezidenta SR skonštatoval, že päť rokov ubehlo ako voda. „Je na ľuďoch, aby zhodnotili, čo počas nich vyšlo a čo nevyšlo. Ja viem jedno, robil som všetko preto, aby sme zabojovali za ľudí," povedal.

Na Slovensku ide v poradí o štvrté voľby do Európskeho. Prvé voľby do Európskeho parlamentu sa u nás konali v roku 2004 a následne každých päť rokov, teda v roku 2009 a 2014. Rozhodovať o poslancoch Európskeho parlamentu (EP) môže u nás v sobotu od 07:00 do 22:00 približne 4,45 milióna voličov. Voliť sa dá v 5 951 volebných miestnostiach.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Na Slovensku sa volí 14 europoslancov, jeden z nich sa však ujme mandátu až po prípadnom odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Voliči si v eurovoľbách vyberajú spomedzi kandidačných listín jednotlivých strán a hnutí. Na jednej vybranej kandidačnej listine môžu, ale nemusia, označiť toho, koho chcú za europoslanca. Prednostné hlasy môžu byť najviac dva a značia sa zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta.