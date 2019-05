Ústavní činitelia vyzvali ľudí, aby zodpovedne hlasovali v eurovoľbách, pridala sa aj Čaputová

"Ak však neprídeme voliť my, výrazná väčšina ľudí na Slovensku, ktorí si členstvo v EÚ vážime a želáme si pevné spojenectvo, vzdávame sa možnosti ovplyvniť našu budúcnosť. A hrozí, že preváži hlas politikov, dokonca extrémistov, ktorým spoločná Európa prekáža," povedal prezident s tým, že my všetci sme Európania a milovať svoje mesto alebo región nie je v rozpore s tým, aby boli ľudia presvedčenými Európanmi.

Prízvukoval, že EÚ nie je len projekt hospodárskeho rozvoja a solidarity, ale aj slobody, voľnosti a mieru. "Je to projekt, kde nami volení poslanci Európskeho parlamentu spolu s Radou EÚ, teda vládami všetkých štátov, rozhodujú o našich, spoločných európskych pravidlách a o našich, spoločných európskych peniazoch," povedal prezident v príhovore.

Hlava štátu priznala, že jednotlivé členské štáty aj EÚ stoja pred vážnymi problémami, na ktoré ešte nie sú riešenia. "Vieme však, že sú väčšie ako naše štáty a že šancu zvládnuť ich máme len spoločne. So zmenami klímy dokážeme urobiť sami iba málo. Voda, vzduch ani pôda nepoznajú ľudské hranice. Len ťažko môžeme diktovať podmienky globálnym spoločnostiam s rozpočtami väčšími než má Slovensko. A ani najväčšiu súčasnú hrozbu pre demokraciu – dezinformácie a propagandu, neporazíme inak, než tým, že spojíme sily," pokračoval prezident s tým, že nás v najbližších rokoch čakajú ťažké diskusie.

Spomenul odchod Veľkej Británie z EÚ, ale aj rozličné názory na smerovanie tohto klubu. "Hlas ľudí, ktorí naše záujmy budú reprezentovať, ktorých si v sobotu zvolíme, musí mať silný mandát. My, občania, musíme ukázať, že toto je naša Európa, že nám na jej osude a budúcnosti záleží. Že cítime zodpovednosť za jej správu a fungovanie," dodal prezident Kiska.

Vyjadril sa aj Danko

Na zodpovedné hlasovanie v eurovoľbách vyzval aj predseda NR SR Andrej Danko. "Je dôležité, aby nás zastupovali ľudia, ktorí sú si vedomí, že v tomto unikátnom projekte starého kontinentu nás s inými krajinami spájajú hodnoty ako demokracia a sloboda. Je dôležité, aby nás reprezentovali zástupcovia, ktorí dokážu poukázať na to, čo nefunguje, no zároveň budú posilňovať, čo je prínosné," povedal Danko vo svojom prejave v RTVS.

Želá si, aby vo voľbách nerozhodovali marketing a plané sľuby. Netvrdí, že EÚ je dokonalá. Podľa Danka potrebuje reformu a riešiť podstatné problémy ľudí. "Na európskom poli by sa mali preto za nás biť takí kandidáti a kandidátky, ktorí to skutočne dokážu. Ktorí ani v Bruseli nezabudnú, odkiaľ prišli a že pracujú pre nás, Slovákov," pokračoval šéf zákonodarného orgánu.

Prial by si, aby zvolení poslanci dokázali Úniu priblížiť našim občanom. Prízvukoval, že aj Slováci dokážu v EÚ zmeniť veci k lepšiemu. "Vieme, že dokážeme veľa zmeniť, že nás môže byť v Európe počuť. Musíme však byť silní, jednotní a odhodlaní," povedal Danko a vyzval ľudí, aby si zvolili lepšiu budúcnosť a rozhodli sa pre zjednotenú a prosperujúcu Európu.

Európanmi sme boli vždy, tvrdí Pellegrini

Prínos Únie pre náš každodenný život si možno niekedy neuvedomujeme. Chápeme, aké dôležité sú voľby do NR SR či voľby primátorov, ale pri voľbách do Európskeho parlamentu si podľa premiéra Petra Pellegriniho nie celkom uvedomujeme, aký veľký vplyv na náš život európska politika má. Povedal to vo svojom prejave v RTVS. „Európanmi sme boli vždy. Posledných 15 rokov však máme česť i obrovskú príležitosť v podobe nášho členstva v najelitnejšom klube sveta. Neraz nadávame na jeho nepružnosť a pomalé rozhodovanie. Je to však daň za to, že Európska únia je stále zoskupením národných štátov, ktorým dáva dostatočný priestor na sebarealizáciu,“ povedal v príhovore premiér.

Súhlasí, že tak, ako aj v jednotlivých členských štátoch, tak aj v Únii treba napraviť nejaké deformácie. „No som presvedčený, že ak sa má nový Európsky parlament o takéto zmeny pokúsiť, musí byť v prvom rade vedený cieľom zachovania a rozvinutia európskej spolupráce. Nie jej rozbitia a zničenia. To platí aj o slovenských zástupcoch, ktorých si v sobotu zvolíme,“ pokračoval Pellegrini.

Občanov vyzval, aby dali dôveru osobnostiam, ktoré budú pre európskych politikov partnermi a budú reprezentovať hodnoty a priority, na ktorých Európska únia stojí. Tými hodnotami sú demokracia, solidarita, sociálna súdržnosť, rešpekt všetkých voči každému a rešpekt každého voči celému spoločenstvu. Bol by rád, ak by sa podarilo zvrátiť nelichotivé prvenstvo – v najnižšej účasti v EÚ. „Nestojme v kúte, poďme spolu rozhodnúť, Európa je náš spoločný domov a my doň patríme a chceme patriť aj naďalej,“ vyzval premiér.

Tento týždeň sa v Európskej únii konajú voľby do Európskeho parlamentu. Ako prví pôjdu svoj hlas odovzdať vo štvrtok 23. mája voliči vo Veľkej Británii a Holandsku, posledné miestnosti sa zavrú v nedeľu večer v Taliansku. Slováci pôjdu voliť v sobotu 25. mája. O dôveru voličov sa na Slovensku uchádzalo 31 subjektov, niektorí záujemcovia o post poslanca sa však vzdali.

Od dnešnej polnoci platí moratórium na vedenie volebnej kampane. Moratórium na zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch v médiách sa podľa zákona začína 48 hodín pred začiatkom volieb. V tomto prípade teda vo štvrtok 23. mája o 7:00 a trvá až do skončenia hlasovania.

V prospech Európy

Zvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzýva ľudí, aby išli v sobotu 25. mája voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. "Na vychýlenie Slovenska z európskej osi stačí málo, aby sme v sobotu ostali doma. Preto poďte voliť Európu. Ja pôjdem," napísala na sociálnej sieti.