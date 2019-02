Kandidátku strany DOPRAVA povedie podpredseda Marián Damankoš

"Strana DOPRAVA je proeurópska politická strana, ktorej členovia sú presvedčení o potrebe ďalšej integrácie členských krajín Európskej únie. Táto integrácia má mať jasný cieľ a tým cieľom je vytvorenie predpokladov k tomu, aby sa z Európskej únie stala svetová mocnosť prvej kategórie," uvádza sa vo vyhlásení strany k eurovoľbám. Európska integrácia a posilňovanie pozície EÚ na svetovej politickej scéne nemá byť podľa strany DOPRAVA zamerané proti niektorej z veľmocí. "EÚ musí byť plnohodnotným partnerom, ak treba aj konkurentom, súčasným svetovým veľmociam – Spojeným štátom, Číne, Rusku. Sme presvedčení, že iba svetová veľmoc dokáže svojim občanom zabezpečiť bezpečnosť, potrebnú infraštruktúru a ekonomickú prosperitu," dodáva strana

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Európania o svojich zástupcoch naprieč celou EÚ rozhodnú od štvrtka 23. mája do nedele 26. mája. Predseda parlamentu Andrej Danko, v ktorého kompetencii je vyhlasovanie termínov volieb, zároveň určil aj lehoty na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára. Zároveň určil aj lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla. Politické strany teraz majú možnosť do 24. februára podať kandidačné listiny s návrhmi kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, ktorých právoplatnosť následne preverí Štátna komisia.

Tohtoročné eurovoľby sprevádza neistota súvisiaca s brexitom. Ak by Spojené kráľovstvo nestihlo odísť k 29. marcu, Briti by mali nárok zvoliť si svojich poslancov Európskeho parlamentu. V tom prípade by Slováci mali 13 poslancov. Ak sa Británii podarí odísť, Slováci získajú v 705-člennom pléne o jednu stoličku viac. Slováci si svojich zástupcov, ktorí majú mandát na päť rokov, vyberú po štvrtýkrát.