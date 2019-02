SNS oznámila lídra kandidátky vo voľbách: Bude ním Jaroslav Paška

BRATISLAVA - Lídrom kandidačnej listiny SNS pre májové voľby do Európskeho parlamentu bude Jaroslav Paška. Nasledujú Karol Farkašovský, Karol Konárik ml., predseda mládežníckej organizácie SNS Maroš Pavlovič a syn Alexandra Dubčeka Pavol Dubček. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko. SNS volá po reforme Európskej únie (EÚ).

Líder národniarov deklaroval proeurópske smerovanie a podporu Európskej únii, ako súčasť vyvážených vzťahov Slovenska so Západom i Východom, zdôraznil však i potrebu reformy EÚ.

Uviedol, že kandidátku do eurovolieb volila strana tak, aby bola vyvážená. "Tak, ako za našimi ministrovi, i za našimi kandidátmi do EP si stojím," uviedol Danko. Výber lídra bol jednoznačný. "Jaroslav Paška už dokázal svoje schopnosti v europarlamente, je to človek, ktorý nikdy nezabúdal na Slovensko," zdôraznil pripomínajúc, že poslanci EP musia byť ľudia, ktorí nemajú záujem iba o vysokú odmenu, ale aj o prácu v prospech Slovenska.

Zvýraznil i prítomnosť Pavla Dubčeka, syna vedúcej osobnosti obrodného procesu Pražskej jari na kandidátke SNS do EP. Podľa Danka i Dubčekov vstup do SNS zvýrazňuje záujem strany o sociálny rozmer svojej politiky.

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.