Profilový ROZHOVOR s prezidentským kandidátom Marianom Kotlebom: EÚ sa mení na diktát

Ste za pevné zakotvenie Slovenska v EÚ?

Európska únia už nie je priestorom pre hospodársku spoluprácu nezávislých suverénnych štátov, ale čoraz viac sa mení na diktát o tom, čo jednotlivé krajiny môžu alebo nemôžu robiť, čo môžu vyrábať či pestovať, ale aj o tom, čo si ich obyvatelia môžu a nemôžu myslieť a ako majú alebo nesmú vychovávať svoje deti. Preto som presvedčený, že EÚ sa musí zmeniť, musí sa vrátiť k spolupráci a prestať byť diktátorom. Najbližšia možnosť, ako EÚ zmeniť, sú voľby do Európskeho parlamentu. Ak to však nevyjde, budeme musieť z EÚ vystúpiť, a to preto, že otázka nebude znieť, či Slovensko mimo EÚ prežije, ale či Slovensko prežije v EÚ.

Súhlasíte so sankciami proti Rusku?

Sankcie proti Rusku sú nátlakovým a nedemokratickým prostriedkom na presadzovanie politických a ekonomických záujmov tých, ktorí Rusko vnímajú ako obrovskú surovinovú základňu a neobmedzený priestor pre svoju expanziu. Sankcie proti Rusku jednoznačne odmietam a hlasovanie R. Fica a P. Pellegriniho, ktorí protiruské sankcie podporili, pokladám za zbabelosť.

Bola anexia Krymu porušením medzinárodného práva?

Pripojenie Krymu k Ruskej federácii sa uskutočnilo na základe platného referenda, v ktorom obyvatelia polostrova demokraticky vyjadrili svoj názor a svoju vôľu.

Ste za vystúpenie z NATO?

NATO nikdy nebolo obrannou organizáciou, naopak, vždy servilne slúžilo agresívnej svetovládnej politike USA. Členské štáty NATO sa podieľali na mnohých útokoch v rozpore s medzinárodným právom, útokoch, pri ktorých boli mrzačení a zabíjaní aj civilisti, ženy a deti. Tieto útoky boli mnohokrát zamerané na civilnú infraštruktúru, nemocnice aj kostoly. Spomeňme si na bombardovanie Juhoslávie, bezprecedentné rozvrátenie Iraku, zničenie Líbye, či v súčasnosti útoky USA a jeho spojencov na Sýriu. Môj názor je, že NATO je zločinecká organizácia a čím skôr Slovenská republika z tohto nebezpečného spolku vystúpi, tým menšia je pravdepodobnosť, že budeme zatiahnutí do pripravovaného útoku proti Ruskej federácii. Nakoniec, Slovenská republika do NATO nevstúpila na základe demokratického referenda, ale svojvoľným rozhodnutím vlády sme do NATO boli doslova zavlečení.

Vymenovali by ste Roberta Fica za ústavného sudcu?

Podľa môjho názoru politici nikdy nebudú nezaujatí, a preto z nich nemôžu byť sudcovia. Toto sa ešte prísnejšie dotýka Ústavného súdu. Aj preto by som z funkcie prezidenta Slovenskej republiky R. Fica za ústavného sudcu nevymenoval.

Ste za zákaz potratov?

V tomto volebnom období som ako predseda poslaneckého klubu ĽS Naše Slovensko v NRSR dvakrát predložil novelu zákona o tzv. umelom prerušení tehotenstva. Novela by rušila svojvoľné, bezdôvodné potraty na želanie, potratovú turistiku aj potraty pri nejasných zdravotných indikáciách. Potraty sú zlo. Každý, kto hovorí o práve ženy na potrat, tak môže robiť len preto, že s ním jeho mama na potrate nebola. Áno, som za zákaz potratov.

Ste za odluku štátu od cirkvi?

Slovensko je postavené na cyrilo-metodskej tradícii, čo je zakotvené priamo v Ústave SR. Slovensko vždy bolo aj vždy bude kresťanské. Preto odmietam odluku cirkvi od štátu.

Ste za úpravu tlačového zákona, konkrétne povinnosť médií zverejniť odpoveď politikov?

To, čo si v posledných rokoch dovoľujú mnohé tzv. štandardné médiá, už prekračuje akúkoľvek hranicu tolerantnosti alebo únosnosti. Fabulovať, klamať a zavádzať sa stalo doslova dennodenným poslaním mnohých médií. Dosiahnuť nápravu takýchto lživých článkov a reportáží bolo veľmi ťažké. Sám som podal množstvo trestných oznámení a žalôb za klamstvá a lži v médiách. Preto uzákonenie práva na odpoveď pokladám doslova za povinný krok vedúci k opätovnej zmene mnohých médií z dezinformačných nástrojov na seriózne informačné kanály.

Ste za uzákonenie práva homosexuálov uzatvárať partnerské zväzky?

Na mnohých príkladoch štátoch západnej Európy vidíme, kam ustupovanie LGBT agende vedie. Najprv je to snaha o registrované partnerstvá, potom manželstvá homosexuálov a nakoniec adopcie detí. Tieto procesy majú za následok totálnu stratu identity spoločnosti a relativizáciu hodnôt. Preto akúkoľvek snahu o registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia kategoricky odmietam.

Využijete právo udeliť amnestiu?

Inštitút amnestie a milosti musí byť využívaný naozaj len vo výnimočných prípadoch, a preto by som k nim pristúpil až po skutočne dôkladnom zvážení a veľmi zriedkavo, ak vôbec.

Súhlasili by ste s návratom povinnej vojenskej služby?

Zrušenie povinnej vojenskej služby viedlo k výraznej strate bojaschopnosti slovenskej armády, resp. toho, čo z nej ostalo, čiže Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Mladým chlapcom dnes mnohokrát chýbajú akékoľvek základy disciplíny alebo základné návyky či zručnosti. Opäť vidíme na príkladoch západnej Európy, kam takáto degenerácia mládeže vedie. Riešením asi nie je obnovenie povinnej vojenskej služby, ale zavedenie plošnej dobrovoľnej vojenskej služby, ktorej absolventi by získali rozsiahle občianske výhody, napr. MHD zadarmo alebo vodičský či zbrojný preukaz.

Bol Jozef Tiso zločinec?

Určite nie. Snaha čo najviac uchrániť svoj vlastný národ, národ slovenský, od útrap 2. svetovej vojny nemôže byť zločinom .

Ste za zachovanie povinného očkovania?

Od vstupu ĽS Naše Slovensko do NRSR intenzívne napĺňame náš program sociálnej pomoci rodinám, ktorým nepomáha štát, napriek tomu, že by mal. Ide o rodiny s deťmi, z ktorých mnohé skončili ochrnuté alebo inak postihnuté práve po podaní očkovacej vakcíny. Sú to veľmi smutné a tragické rodinné a ľudské príbehy. Musíme si uvedomiť, že dnešné vakcíny už nemajú kvalitu tých z minulosti, obsahujú veľké množstvo ťažkých kovov a iných látok, ktoré by si žiadny dospelý človek do seba, napr. na lyžičke, dobrovoľne nikdy nedal. Do našich detí to však doslova na nátlak lekárov zmanipulovaných farmaceutickou mafiou a pod tlakom nespravodlivého zákona pcháme, akoby o nič nešlo. My sme už dvakrát predkladali v NRSR návrh za zrušenie pokút pri odmietnutí očkovania. Som presvedčený, že štát nemá právo prikazovať, akú chémiu musia nechať do svojich detí pichnúť. Kým neobnovíme výrobu očkovacích vakcín pod maximálnou kontrolou priamo na Slovensku, vždy budem za zrušenie povinného očkovania.

Váš obľúbený šport, klub, športovec?

Vo voľných chvíľach si rád zahrám šach a pozriem ženský tenis. Nie som ortodoxný fanúšik nejakého konkrétneho športového klubu.

Najobľúbenejšia destinácia na dovolenku?

Na Slovensku najradšej chodievam na výlety do okolia Krupiny a v zahraničí do Čiernej Hory. Žiaľ, už aj Čierna Hora dopláca na likvidačné trendy valiace sa zo západnej Európy a na členstvo v NATO.

Ktorého speváka, skupinu, pesničku máte najradšej?

Zo skupín je to určite Tublatanka, rád počúvam piesne od Ondreja Ďuricu, Daniela Landu a Kristíny. V poslednej dobe ma za srdce najviac chytila práve pieseň od Kristíny Horehronie.

Obľúbený film, herec?

Na pozeranie filmov nemám vôbec žiaden čas. Vo všeobecnosti mám však rád staršiu slovenskú, českú, ale aj európsku produkciu. Za pána herca pokladám Jozefa Adamoviča.

Keby ste si mohli zobrať na opustený ostrov jedinú vec, ktorá by to bola?

Bibliu.