Bratislavčan Róbert (29) prekonal sám seba: FOTO Na bicykli podal šialený výkon!

Rodák z Bratislavy Róbert Boháč (29) už piaty rok žije v Brne. V nedeľu sa vrátil zo svojej najdlhšej cyklistickej cesty. Viedla z Brna na jazero Neusiedler a naspäť. „Prešiel som ju na jeden záťah, samozrejme, bez spánku. Je to doteraz môj najväčší rekord v histórii amatérskej cyklistiky, ktorej sa ako hobby jazdec venujem už viac ako jedno desaťročie,“ povedal nám mladík.

Róbert vyrazil v sobotu (8. augusta) o pol desiatej ráno. Smerom na juh sa mu už po pár desiatkach kilometroch otváral pohľad na Pálavu. „Na oblohe ani mrak, v celej krajine sa teplý vzduch na obed ešte viac zohrieval, až to lákalo skočiť do vody a osviežiť sa. Pokračoval som ale ďalej v ceste smerom cez Novosedly, kde som musel už pred hranicami doplňovať prvú objemnú zásobu tekutín,“ opísal cyklista.

V rakúsku míňal zrúcaninu hradu Staatz a medzi kopcovitým terénom zastavil pri zámku v obci Asparn an der Zaya. Keďže sa zásoby vody pri horúcom letnom počasí veľmi rýchlo míňajú, Róbert sa začal obávať dehydratácie organizmu. „Prechádzal som cez oblasti, kde nebol otvorený žiadny obchod. Obavy z nedostatku tekutín sa rýchlo napĺňali a začal som vymýšľať záložný plán. Na zjazde cez Hornsburg oči našťastie objavili fontánu, tak som pribrzdil a vtom zbadal niečo, čo v ten moment malo pre mňa cenu zlata. Pumpa na pitnú vodu!“

Cesta ďalej pokračovala oveľa príjemnejšie a neďaleko Viedne ponúkla aj pohľad na posledné pahorky severovýchodných Álp. „Pri západe slnka v Prellenkirchene som sa už začínal tešiť na večerné kúpanie v Neusiedleri,“ priznal mladík, ktorý v aleji ovocných stromov popri ceste ochutnal šťavnaté hrušky a jablká.

Po desiatej hodine večer prišlo na rad po celom dni jazdenia zaslúžené kúpanie v Neusiedl am See. Večerná jazda pokračovala k majáku do Podersdorf am See, kde sa na móle tancovalo a pilo. „Ja som pojedal polnočný „obed“ zo zásob a doplňoval energiu s dobrou náladou na spiatočnú cestu do Brna,“ pokračuje Róbert.

V noci sa mu šlo celkom svižne, cesta bola takmer bez áut, ale nad ránom na neho začala prichádzať únava. „Nohy boli v pohode, ale oči sa zatvárali. Nedovolil som ale spánku premôcť tento moment, dal som si raňajky na stojáka, pustil mp3 do uší a pokračoval v ceste.“

O pol desiatej, teda po 24 hodinách jazdy, si dal ďalšiu zastávku pod zámkom Valtice. Prejazdom cez Židlochovice bola prekonaná hranica 400 km.

Do cieľa v Brne dorazil pod 19 hodín čistého času. Celkovo našlapal 2 031 výškových metrov, prešiel 433 kilometrov, spálil 7 630 kalórií, zabral 87440-krát do pedálov a vrátil sa opäť domov po 29 hodinách.